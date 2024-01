Das sind die wertvollsten Marken der Welt

Die Experten des britischen Marktforschungsinstituts Brand Finance verzeichnen die Deutsche Telekom in ihrem Report „Brand Finance Global 500“ zum ersten Mal als die wertvollste Telekommunikationsmarke der Welt vor Verizon und AT&T.

Der Konzern bleibt außerdem die wertvollste Unternehmensmarke Europas und springt als einziges deutsches oder europäisches Unternehmen in die Top 10 der wertvollsten Marken weltweit. Dort behauptet Appel seine Spitzenposition als wertvollste Marke weltweit vor Microsoft und Google.

Das sind die 25 wertvollsten Marken der Welt laut der Studie „Brand Finance Global 500“:

Markenwert seit 2020 um 84 Prozent gestiegen

Das erfolgreiche Abschneiden der Telekom basiert auf ihrem aktuellen Markenwert, dem höchsten in der Geschichte des Unternehmens. Dieser beläuft sich laut Studie auf 73,3 Milliarden US-Dollar. Der Zuwachs im Vergleich zum Vorjahreswert (62,9 Milliarden US-Dollar) beträgt 17 Prozent. Seit 2020 stieg der Markenwert um 84 Prozent. In dieser Zeit entwickelte sich die Telekom vom Viertplatzierten zur stärksten Telekommunikationsmarke weltweit.

Die deutliche Steigerung des Markenwertes führt Brand Finance unter anderem auf die positive wirtschaftliche und technologische Entwicklung sowie auf nachhaltige Investitionen in Netzqualität, digitale Technologien und Kundenservice zurück. „Unsere globale Dachmarkenstrategie greift erfolgreich, unsere Investitionen in eine starke Marke zahlen sich aus. Sie geht Hand in Hand mit unseren wirtschaftlichen und technologischen Erfolgen in Deutschland, Europa und den USA und trägt dazu bei, die Deutsche Telekom als Leading Digital Telco zu etablieren“, wird Ulrich Klenke, Markenchef der Deutschen Telekom, in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert.

Das britische Marktforschungsinstitut Brand Finance veröffentlicht die internationale Studie am Mittwoch im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos.