Vorstandswechsel bei Jägermeister

In der Führungsebene von Jägermeister findet ein Wechsel statt: Berndt Kodden wird in den Vorstand berufen und folgt auf Denis Schrey.

Ab dem 1. November hat der Vorstand von Jägermeister mit Berndt Kodden ein neues Mitglied. Er wird an der Seite von CEO Michael Volke und Christopher Ratsch arbeiten und zukünftig für das operative Geschäft des Spirituosenherstellers in rund 150 Ländern zuständig sein. Kodden arbeitet bereits seit März 2022 bei Jägermeister als Mitglied des Aufsichtsrats. Die Position wird er verlassen, um in den Vorstand einzutreten. Nach Angaben des Unternehmens soll die Stelle zeitnah nachbesetzt werden.

Der international bekannte Kräuterlikör kam vor mehr als 80 Jahren auf den Markt. Bis heute wird der Likor ausschließlich in der norddeutschen Kleinstadt Wolfenbüttel hergestellt.

Internationale Berufserfahrung

Der 49-jährige Manager war über 20 Jahre beim Nahrungsmittelkonzern FrieslandCampina tätig. Dort arbeitete Kodden unter anderem als President Specialised Nutrition und war als Chief Sustainability Officer für die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens zuständig. In seiner Zeit bei dem Unternehmen arbeitete und lebte er insgesamt zehn Jahre unter anderem in Vietnam, Indonesien, Malaysia und Singapur.

Kodden folgt in seiner Position auf Denis Schrey. Er arbeitete die vergangenen zwölf Jahre bei dem Spirituosenhersteller und wird das Unternehmen im April nächsten Jahres auf eigenen Wunsch verlassen. In Zukunft konzentriert sich Schrey auf seine Aufgaben in verschiedenen Aufsichts- und Beiräten.