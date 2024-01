So viel kostet werbefreies Streaming

Ob auf Video-Streaming-Plattformen oder Social Media – Mittlerweile kommt niemand mehr an Werbeanzeigen vorbei. Es sei denn man zahlt für die werbefreien Inhalte. Wie viel Geld Nutzer*innen von YouTube, Instagram und Co. dafür pro Monat zur Seite legen müssen.

Bisher konnten Amazon Prime Mitglieder Filme und Serien auf der Plattform werbefrei genießen. Das wird sich ab dem 5. Februar ändern. Ab diesem Zeitpunkt sollen die verfügbaren Videos Werbung enthalten. Ziel soll es sein, weniger Werbung als traditionelle Fernsehsender und andere Streaming-Plattformen zu zeigen. Für eine zusätzliche Gebühr von 2,99 Euro können Prime Mitglieder dieser Änderungen entgehen und weiterhin das werbefreie Streaming-Angebot genießen.

Preisliche Unterscheidung der Anbieter

Viele Streamingdienste bieten mittlerweile Tarife für eine werbefreie Nutzung an. Je nach Plattform und Angeboten variieren die Preise für den Zugang zu werbefreien Inhalten. Wie unterscheiden sich die Plattformen preislich voneinander und wie viel kostet es, wenn man nicht mehr mit Werbung konfrontiert werden möchte?

Hier ein Ranking der gängigen Streaming-Plattformen von den günstigsten bis hin zu den teuersten monatlichen Angeboten:

Disney Plus: 5,99 Euro Joyn Plus: 6,99 Euro Paramount Plus: 7,99 Euro Spotify: 10,99 Euro Amazon Prime: 8,99 Euro (Prime-Abo) + 2,99 (werbefreie Inhalte) Facebook: 9,99 Euro (im Web), 12,99 Euro (Smartphone) Instagram: 9,99 Euro (im Web), 12,99 Euro (Smartphone) YouTube: 12,99 Euro Netflix: 12,99 Euro

Einige Streaming-Dienste bieten außerdem Kombi-, Familienpakete oder andere Sonderangebote an. Wer die Standard-Abos der aufgelisteten Streaming-Dienste ohne Werbung konsumieren möchte, muss dafür monatlich um die 80 Euro zahlen. Für das ganze Jahr gerechnet, betragen die Kosten fast 1000 Euro. Ob Sie also lieber Videos und Musik ohne Werbeunterbrechungen genießen oder sich einen schönen Urlaub am Meer gönnen möchten, bleibt Ihnen überlassen.