Julia Goldhammer ist neue DACH-Chefin bei Lego

Julia Goldhammer verantwortet ab sofort die DACH-Region beim dänischen Spielwarenhersteller Lego. Zuvor hatte die Managerin leitende Managementpositionen bei Henkel, Nestlé Nespresso, Protector & Gamble und Philipp Morris inne. Zuletzt war Goldhammer Vice President Marketing & Sales Europe und Head of Global Brands bei Imperial Brands.

Ihre Vorgängerin Karen Pasche-Gladyshev war seit Februar 2019 General Manager & Vice President Europe Central der Lego Gruppe für den DACH-Markt. Nun übernimmt sie als Senior Vice President eine globale Funktion im Bereich Market & Commercial Development im Unternehmen.

Die Lego Gruppe besteht seit 1932 und wurde in Billund, Dänemark, von Ole Kirk Kristiansen gegründet. Das Unternehmen befindet sich auch heute noch in Billund in Familienbesitz und verkauft seine Produkte mittlerweile in mehr als 130 Ländern. Der Name Lego leitet sich von den dänischen Wörtern LEg GOdt ab, was so viel wie „Spiel gut“ bedeutet.