Der Fortschritt ist kein Agenturkiller 

Wir stecken mitten in einem neuen Zeitalter: Dem der Knappheit, die auch nach Corona bleiben wird. Geopolitische Unruhen, dadurch unterbrochene Lieferketten und klimabedingter Ressourcenmangel schaffen eine neue Realität. Und als wäre das nicht genug, rast on top noch die KI seit einem Jahr in unser Leben.

Beides führt dazu, dass wir mehr denn je über den Untergang der Agenturen lesen: Denn am Marketingbudget wird ja sowieso als erstes gespart. Und KI automatisiert nun auch viel effektiver und günstiger das, was die Agenturen vor allem verkaufen: Bilder, Texte und Bewegtbild.

Agenturen schaffen mehr als nur Werbeformate

Doch so einfach ist es nicht. Und war es nie. Agenturen werden heute meist rein für die Produktion von Werbeformaten bezahlt. Den größten Wert geschaffen haben sie jedoch schon immer an ganz anderer Stelle: Bei der Konzeption eines starken Gedankens. Bei der Entwicklung einer neuen Mechanik. Beim Kreieren einer nützlichen Markenplattform mit einem ganz neuen Service. Oder beim konsequenten, jahrelangen Schaffen von inneren Bildern in den Köpfen und Herzen der Menschen. All das macht Marken stark.

Wenn Agenturen und ihre Auftraggeber es jetzt schlau anstellen, dann stellt die KI zukünftig automatisiert Longtail-Content für beide her und sie schaffen mit den gewonnenen Kapazitäten wieder unverwechselbaren Hero-Content für ihre Marke. Zudem konzentrieren sie sich gemeinsam wieder auf echte Effektivität, neue Vertriebsmöglichkeiten, sinnvolles Pricing, neue, wertschaffende Produkte und Services – kurzum gute, stringente Markenerlebnisse entlang des gesamten Kaufprozesses. Denn die zählen heute mehr denn je.

Agenturen als Kreativitätsräume

Agenturen sind als echte Kreativitätsräume genau dafür da, dies mit einer Markenschablone neu zu lösen. Sie werden genau hier nicht nur echte Mehrwerte schaffen, sondern selbst wertvoller werden: Raus aus dem blinden, ausschließlichen Befüllen von immer volleren Redaktionsplänen und Echtzeitoptimierungen. Rein in die wirkungsvolle Problemlösung für maximale Marketing-Effektivität. Die Tiefe kann zunehmen.

Und auch die Breite wird Wert schaffen: In immer komplexeren Marketing-Ökosystemen, die in Echtzeit funktionieren müssen, wird Schnelligkeit zum Schlüssel – die nicht mit durchschnittlich 15 Agenturdienstleistern erreichbar ist. Integration wird zum zweiten Werttreiber. Agenturen, die glaubhaft als One-Stop-Shop agieren, werden immer wertvoller sein.

So ist der größte technische Fortschritt seit einem Jahrhundert garniert mit einer Neusortierung der Welt eben kein Agenturkiller, sondern ein Treiber für alte und neue (Mehr-)Werte. Lasst sie uns gemeinsam sinnvoll nutzen!