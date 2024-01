Nina Haller ist neue CMO von Experience One

Seit Januar hat Experience One mit Nina Haller eine neue CMO. Zuvor war sie Geschäftsführerin der Agentur MediaMonks.

Mit Nina Haller hat Experience One eine neue CMO. Seit Anfang des Jahres ist sie für die Marketingaktivitäten des Unternehmens zuständig und möchte mithilfe von technologiebasierten Mitteln die Customer Centricity in den Fokus rücken. Besonders generative KI sei laut der neuen Marketingchefin eine Schlüsseltechnologie und könne Unternehmen bei der Entwicklung von Lösungen unterstützen. Diese möchte Haller in Zukunft vor allem im direkten Kontakt mit Konsument*innen nutzen.

Neben ihrer neuen Tätigkeit als CMO leitet Haller weiterhin als Vorständin das Ressort Technologie des GWA und geht ihren Aufgaben als Gründerin des Start-ups Sodastyle nach. Außerdem ist und bleibt Nina Haller unsere Kolumnistin.

Erfahrungen im digitalen Marketing

Zuvor arbeitete die neue CMO als Geschäftsführerin der Agentur MediaMonks. Außerdem sammelte sie berufliche Erfahrung im digitalen Marketing und arbeitete unter anderem bei Accenture und GroupM. Dort betreute sie Kunden wie BMW, Bayer und Nestlé.

Experience One wurde 2006 gegründet und gestaltet seitdem innovative Digitallösungen für Marken und Unternehmen wie Mercedes-Benz, AOK und Bosch. Das Unternehmen steht für digitale Transformation und Innovation und ist an insgesamt drei Standorten in Stuttgart, Berlin und Frankfurt vertreten.