Mehr als trockene Berufsorientierung

Nachwuchsmangel in Industrie und Handwerk, zahlreiche unbesetzte Ausbildungsplätze und die Unsicherheit der Jugendlichen bei der Berufswahl sind aktuell wichtige Themen am Ausbildungsmarkt.

Wie das Start-up Teech die Berufsorientierung für Jugendliche verbessern will und welche Maßnahmen es braucht, um Schülern und Schülerinnen den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern, ist Thema der 39. Folge von Clubcast mit Emanuele „Manu“ Giuseppe Monaco, Bro-Founder und CEO von Teech (teech.de) und Initiator der „Inspiration Days“, Europas größtem hybriden Berufsorientierungs-Event.

Die Podcast-Folge moderieren Alicja Feltens, Präsidentin vom Marketing Club Frankfurt, und Katrin Mandischer, Programmvorstand beim Marketing Club Ruhr.

Interview-Shownotes:

01:00 Situation am Arbeitsmarkt: große Arbeitslosigkeit, auch Azubis fehlen

02:30 Vorstellung „Manu“ und Teech; die Anfänge des Start-ups als „virtuelles Klassenzimmer“ während der Corona-Pandemie

05:20 Nahbarkeit, Dialog und Zusammenarbeit mit Schülern und Schulen als USP von Teech

07:00 Entwicklung bis heute: 700 Schulen im DACH-Raum, auch durch neue Tätigkeitsfelder wie die Berufsorientierung für Jugendliche oder als Nachhilfeplattform; Teech sieht sich als Ergänzung, nicht als Revolutionär im Schulsystem

08:50 Ziel: Ausbildungssuche / Jobsuche neu denken, Blick auf die aktuelle Berufsorientierung: Fachbegriffe, schriftliche Dokumente dominieren

11:10 neue Wege von Teech, das als Schnittstelle zwischen Schule und Ausbildung fungieren und Schüler auf dem Weg von Schule zu Ausbildung / Studium begleiten möchte; Schüler und Schülerinnen sollen unterstützt werden, die eigenen Stärken und Schwächen, Interessen, Talente und Leidenschaften herauszufinden; Abitur wird immer als Ultimatum gesehen, Schüler haben aber kaum Ideen, was sie in der Arbeitswelt erwartet. Was hinter den Kulissen des Unternehmens geschieht, wird nicht wahrgenommen. Berufsbilder bleiben unsichtbar für Lehrkräfte und Schüler, hier sieht sich Teech als Mittler

14:10 nur Standard-Rollenvorbilder in Kinderbüchern; Berufsorientierung am familiären Umfeld oft am naheliegendsten; zu wenig Vielfalt wird aufgezeigt, fehlende Mobilität schränkt Praktika ein

16:15 Berufsorientierung zu starr, Komplexität der Berufsorientierung steigt, deshalb Entwicklung von Teech hin zur virtuellen Berufsorientierungsplattform; die „Inspiration Days“ sollen Jugendliche zu Jobs inspirieren und offene Fragen beantworten; dafür sind Role Models an Board, zum Beispiel Joko Winterscheidt, Lena Gercke, mit denen sich die Jugendlichen live austauschen können

19:45 Entwicklung der Inspiration Day: auch Berufsbilder von „Nicht-Promis“ werden vorgestellt – vom Unternehmer bis hin zum Kampfjetpiloten.

21:45 Finanzierung und Vermarktung der Inspiration Days: keine Kosten für Schulen, dafür finanzielle Beiträge von Unternehmen; keine Gagen für Promis, Manu: „Wir sehen uns intern ein bisschen als OMR für Kids“

23:50 Einblicke in den interaktiven Ablauf der Inspiration Days, erstes Hybrid-Event 2023; neue Hybrid-Events in der Rhein-Main-Region und in Berlin in Planung

26:00 Wie positioniert sich Teech, wie wird Sichtbarkeit geschaffen? Medienpartnerschaften, Akquise der Schulen ursprünglich über telefonische Ansprache von 15.000 Schulen, die immer wieder angesprochen werden

28:00 Wie gehen Schulen mit dem Angebot der Inspiration um? Berufsorientierungsbeauftragte wechseln zu oft, teilweise wenig Engagement und Zeit in den Schulen

30:00 Was können Unternehmen tun, um Azubis zu gewinnen? Wo liegen Herausforderungen? Zuviel Silo-Denken: Talent-Recruiting, Employer Branding und/oder die CSR-Abteilungen sind in Sachen Azubis/Berufsorientierung involviert, arbeiten aber ungenügend zusammen; Schulen sollten sich mit öffnen, damit Unternehmen öfter in den Schulen präsent sind; mehr Austausch zwischen Schulen und Unternehmen erforderlich

33:30 Learnings: Vielfalt der Berufswelt und das Tun hinter den Mauern der Unternehmen aufzeigen; Transparenz ist das A und O; Schüler brauchen weniger Broschüren, mehr praktische Erfahrungen und das Erleben vor Ort; Authentizität ist das wichtigste

37:30 Wie sieht die Zukunft für Teech und die Inspiration Days aus? Neue Veranstaltungen; neue Konzepte, um Unternehmen dauerhaft in die Schulen zu bekommen, um Know-how aus den Unternehmen in die Schulen zu bekommen; weiterer Ausbau der Plattform mit kooperationswilligen Partnern

Über Clubcast

Clubcast ist ein Podcast-Format der über 60 deutschen Marketing-Clubs. In den zwei- bis vierwöchentlich erscheinenden Episoden produzieren einzelne Clubs abwechselnd inspirierende Gespräche rund um die Themen Marketing, Werbung, Kommunikation, Markenmanagement, Onlinemarketing und Digitalisierung. Und die absatzwirtschaft bietet die Plattform dafür.