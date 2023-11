Clemens Strauss wird Marketingchef bei Eurowings

Clemens Strauss verstärkt ab 1. Februar 2024 das Commercial Team von Eurowings. Das geht aus einer entsprechenden Mitteilung der Lufthansa-Tochter hervor. Der Digitalexperte wird neuer Leiter der Bereiche Customer Experience und Marketing. In dieser Funktion berichtet er direkt an Eurowings CEO und CCO Jens Bischof. Strauss folgt damit auf Lorenza Maggio, die zum 1. Januar 2024 als Head of Area Management EMEA & Global B2B Programs in die Lufthansa Group wechselt.

Strauss soll den Markenauftritt stärken

Clemens Strauss startete 2014 bei der Lufthansa als Manager Marketing. Es folgten Tätigkeiten im Direct Marketing, der International Marketing Communication und als Co-Project-Lead im Lufthansa Group Personalisierungsprogramm SMILE. 2017 übernahm Strauss dann die Leitung des Content & Digital Marketing. Seit 2021 ist er Geschäftsführer von Oscar Bravo, der Inhouse-Digitalagentur der Lufthansa Group.

Jens Bischof, CEO und CCO von Eurowings, hofft, Strauss werde mit seiner Digital-Expertise den Markenauftritt von Eurowings auf allen Kanälen stärken. In der Mitteilung des Unternehmens wird er dazu wie folgt zitiert: „Gemeinsam mit seinem Team aus Customer Experience & Produktmanagement, Provider Management, Customer Relations, Marketing und Social Media wird er zudem die Kernelemente unserer Value Strategie für unsere Kund*innen noch deutlich erlebbarer machen.“

Über Eurowings

Eurowings positioniert sich als Value-Airline der Lufthansa Group und ist damit Teil von Europas größtem Airline-Konzern. Ziel ist nach Angaben des Unternehmens eine deutliche Absetzung vom Segment der Ultra-Low-Cost-Carrier. Mit 13 internationalen Basen ist die Lufthansa-Tochter eine der größten Ferienfluggesellschaften in Europa. Aktuell verfügt sie über eine Flotte von rund 100 Flugzeugen und beschäftigt mehr als 4000 Mitarbeiter*innen.