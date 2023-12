Brief an mein jüngeres Ich, Folge 22: Eliza Manolagas

Im Brief an sich selbst blicken bekannte Köpfe aus dem Marketing zurück. Heute: Eliza Manolagas von der ING. Sie schreibt über Leidenschaften und Intuition und darüber, nicht immer zu hart mit sich zu sein.

Liebe Eliza,

schön, wie fit und faltenfrei du bist. Ich hoffe, dieser Brief erreicht dich in der Zeit, in der du am Anfang deiner beruflichen Reise stehst. Und in der du offen bist für Ratschläge – und nicht mit der Forschheit der Jugend sowieso alles besser weißt.

Nach deinem Studium der Journalistik und Geschichte wird deine erste berufliche Station bei einer Bank sein. Ja, bei einer Bank. Aber nicht bei irgendeiner, sondern einer, die anders ist. Versprochen! Dort wirst du voraussichtlich auch dein 20-jähriges Jubiläum feiern. Das hättest du nicht gedacht, oder?

Vom Start als Praktikantin in der Unternehmenskommunikation entwickelt sich dein Weg über verschiedene Stationen immer weiter. Eine außerordentliche Erfahrung wird die Mitarbeit an der agilen Transformation sein, bei der die Bank gefühlt alles durcheinanderwirbelt und neu zusammengesetzt. Das wird dich – du glaubst es nicht – zu einer Expertin für agile Organisationsstrukturen machen. Und weil Neues dich reizt, findest du dich irgendwann als Mitglied im Aufsichtsrat wieder. ESG und Digitalisierung sind dann deine Schwerpunktthemen. Das stand vermutlich nie auf deinem Plan.

Was kann ich dir rückwirkend Sinnvolles mitgeben?

Folge deinen Leidenschaften und deiner Intuition – gerade bei Entscheidungen, die deinen Job und deine Karriere betreffen. Die Dinge, die dich begeistern, geben dir Kraft und Energie.

Du wirst Fehler machen. Und das ist gut so, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt. Du wirst deine allerstärkste Kritikerin sein bei Dingen, die nicht rundgelaufen sind, wo etwas danebengegangen ist. Lerne, nicht zu hart zu dir selbst zu sein, denn Fehler und Herausforderungen geben dir die Möglichkeit zu wachsen.

Bleibe mutig und neugierig. Versuche immer, den grünen Rasen zu finden, auf dem du bauen und gestalten kannst, was du willst.

Das Wichtigste: Verliere nie deinen Humor. Umgib dich mit Leuten, die dich zum Lachen bringen oder die du zum Lachen bringen kannst. Diese Welt war und ist verrückt. Da muss man sich die Gabe bewahren, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und die Leichtigkeit nicht zu verlieren.