Weichel wechselt von Fritz-Kola zu Tonies-Hersteller

Katharina Weichel ist seit 1. Juli neue Marketing-Direktorin von Boxine. Sie kommt von Fritz-Kola in Hamburg zum aufstrebenden Tonies-Hersteller.

Katharina Weichel ist neue Marketing-Direktorin von Boxine. Beim Tonies-Hersteller will sie gemeinsam mit ihrem Team “den Markenkern stärken und um neue Facetten erweitern”. Weichel berichtet direkt an Lutz Möller, Managing Director GAS bei Boxine.

Weichel folgt bei Boxine auf Sven Vaders, der bereits Anfang des Jahres intern gewechselt ist und seitdem gemeinsam mit Christian Wilmanns das neu gegründete Innovationszentrum “Tonielab” leitet.

Weichel hat in den vergangenen sechs Jahren für Fritz-Kola in Hamburg gearbeitet, zuletzt als Markenleiterin. Davor studierte die gebürtige Ostwestfälin unter anderem in den Niederlanden und Hongkong International Marketing sowie Integrated Marketing Communication. Zudem besitzt sie einen MBA von der Leuphana Universität Lüneburg und ist Jury-Mitglied von Effie Germany.

Die Boxine GmbH entwickelt und vertreibt Tonies. Bestehend aus dem Abspielgerät Toniebox und den dazu passenden Hörfiguren – Tonies genannt – soll das System Audioinhalte für Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren anfassbar machen und eine neue Art von Hörerlebnis ermöglichen: das “Hörspielen”. Seit der Markteinführung im Jahr 2016 gibt es mittlerweile Tonieboxen in sechs verschiedenen Farben und rund 300 verschiedene Tonies.

