Wechsel in Markenkommunikation von Renault

Hélène Josselin ist ab sofort Vice President Marken Kommunikation von Renault. Sie folgt in ihrer Position auf Christian Stein.

In der Marketingabteilung von Renault gibt es einen Neuzugang: Seit dem 1. September hat der Automobilhersteller mit Hélène Josselin eine neue Vice President Marken Kommunikation. Sie folgt in ihrer Position auf Christian Stein. Er wird zukünftig im Führungsteam der neuen Elektrosparte Ampere arbeiten, die im nächsten Jahr an die Börse gehen soll.

Josselin wird in ihrer neuen Funktion hierarchisch an Stéphanie Cau, Chief Communications Officer der Renault Group, berichten. Funktional berichtet sie an den CEO der Marke Renault, Fabrice Cambolive.

Fokus auf Mobilitätsbranche

Die 50-Jährige bringt jahrelange Erfahrung im Bereich Marketing mit. Sie studierte Marketing und Kommunikation in Paris und blickt auf insgesamt 12 Jahre Berufserfahrung in Werbeagenturen zurück. Sie arbeitete unter anderem bei Publicics in der Werbung für Renault und bei dem Automobilzulieferer Faurecia. Dort hatte sie die Positionen als Pressesprecherin und später als Business Group Communications Manager für Interior Systems inne. Zuletzt war sie als Vizepräsidentin für Marke, externe Veranstaltungen und Kundenkommunikation bei dem Zughersteller Alstom tätig.

Renault wurde 1889 gegründet und gehört zu den bekanntesten Autoherstellern der Welt. In Deutschland ist das französische Unternehmen seit 1907 vertreten und präsentiert aktuell auf der Automesse IAA Mobility 2023 sein neustes Modell: Scenic E-Tech 100% elektrisch.