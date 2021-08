Von Cannabis bis Clean Meat: Unsere neue Printausgabe ist da!

Die Auszeichnungen in den vier Kategorien “Beste Markendehnung”, “Bester Marken-Relaunch”, “Beste Nachhaltigkeitsstrategie” und “Beste digitale Markenführung” wurden beim Marken-Award im Live-Streaming-Event vergeben und die Gewinner – so gut das remote eben geht – gefeiert.

In unserer Titelstrecke stellen wir Ihnen die außergewöhnlichen Leistungen in der Markenführung vor, mit denen sich Rabenhorst (Rotbäckchen), die R+V Versicherung, BMW Motorrad und Seidensticker durchgesetzt haben. Ehre, wem Ehre gebührt!

Pünktlich zum Launch unseres eigenen TikTok-Kanals haben wir uns für den Marken-Award auch etwas Besonderes einfallen lassen: Zur TikTok-Challenge konnten Marken und Agenturen unter dem Hashtag #esistDEINEmarke Videos auf der Social-Media-Plattform hochladen, in denen sie die Vorzüge ihrer Marke anpriesen. Das gelungenste Video wurde per Zuschauer-Voting ermittelt und mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Alle Infos zum Preisträger finden Sie hier.

Großes Interview mit Ritter Sport

Ebenfalls auf Social Media, aber noch stärker auf Plakatkampagnen an Bahnhöfen setzt das Familienunternehmen Ritter Sport: Wie aus der Not, in diesem Fall einem zu geringen Media-Etat für eine bundesweite TV-Werbekampagne, eine Erfolgsgeschichte wurde, erläutern Malte Dammann und Michael Lessmann, Marketing- und Deutschlandchef des Schokoladenherstellers, in unserem Doppel-Interview.

Einen kompletten Überblick über die Themen der September-Ausgabe der absatzwirtschaft finden Sie hier im Inhaltsverzeichnis:

Zwischen Cannabis und Clean Meat

Erfolg und Schokolade können berauschen, doch Cannabis kann es auch. Der deutsche Markt erlebt derzeit eine vorsichtige Liberalisierung, bereits 90 Unternehmen vertreiben hierzulande pharmazeutische Cannabisprodukte – die nichts mit Joints & Co. gemein haben. Unsere Autorin Christine Mattauch schreibt über die besonderen Herausforderungen, mit denen die Hersteller bei der Vermarktung konfrontiert sind, und wie sie versuchen, Aufklärungsarbeit zu leisten (ab Seite 42).

Ein weiterer er- und aufklärungsbedürftiger Trend ist Clean Meat: Laborfleisch, das aus tierischen Stammzellen entwickelt wird. Nach dem Siegeszug von Pflanzenfleisch kündigt sich damit die zweite Welle von Innovationen an, die die klassische Fleischbranche erschüttert. Wie die Lebensmittelkonzerne reagieren, lesen Sie ab Seite 46. Und um definitiv fleischfreie Snacks zum Knabbern und deren Vermarktung unter Esports- und Gaming-begeisterten Konsumenten geht es im Interview (ab Seite 50), das Henning Eberhardt mit Andreas Billker von Kellogg Deutschland geführt hat.

