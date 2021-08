Marken-Award 2021: Das sind die Sieger!

Mit dem Marken-Award zeichnen die absatzwirtschaft und der Deutsche Marketing Verband (DMV) gemeinsam mit einer hochkarätig besetzten Jury bereits seit 2001 exzellente Leistungen in der Markenführung aus. Nun wird das Geheimnis um die diesjährigen Preisträger gelüftet.

Von

Der 2021 erstmals als Live-Stream-Event durchgeführte Marken-Award hatte es am Dienstagabend in sich. Ex-Handelsblatt-Chef Frank Dopheide moderierte durch das fachlich hochwertig ausgeschmückte Programm rund um die Preisverleihungen.

Insgesamt bewarben sich in diesem Jahr 27 Unternehmen in verschiedenen Kategorien* um einen Marken-Award. Fünf Unternehmen wurden beim Marken-Award 2021 schließlich für ihre herausragenden Leistungen prämiert: vier von einer hochrangig besetzten, 27-köpfigen Jury, und eins über ein Publikums-Live-Voting im Rahmen einer erstmals durchgeführten TikTok-Challenge.

Das Feld der Kandidaten war beim Marken-Award 2021 abermals stark besetzt: “Wir freuen uns auch in diesem Jahr sehr über die Vielzahl an unterschiedlichen Einreichungen zum Marken-Award”, resümiert Dr. Ralf Strauß, Präsident des Deutschen Marketing Verbands und Vorsitzender der Jury. “Auch in der Qualität war die Jury von vielen der Fallbeispiele begeistert – Grund und Anlass für ausgiebige Diskussionen und auch das Teilen eigener Einschätzungen und Erfahrungen.”

Die Gewinner des Marken-Award 2021 im Überblick:

Beste Markendehnung: Rotbäckchen / Haus Rabenhorst

Seit 1952 steht die Marke Rotbäckchen für gesunde Säfte. Im vergangenen Jahr wagte man sich in neue Gefilde: Die “Kraftpakete” liefern in zwei Schlucken wichtige Nährstoffe wie Eisen und Vitamin C – ein Konzept, mit dem der Hersteller Rabenhorst offenbar einen Nerv getroffen hat.

Bester Marken-Relaunch: R + V Versicherung

“Du bist nicht allein”: Mit einem emotionalen Bekenntnis zum Solidarprinzip hat die R+V Versicherung das Profil ihrer Marke geschärft. Dafür musste sie sich nur auf ihre genossenschaftlichen Wurzeln besinnen.

Beste Nachhaltigkeitsstrategie: Seidensticker

Unter dem Motto “Together Responsible” fasst Seidensticker seine nachhaltigen Aktivitäten zu einer umfassenden Strategie zusammen. Das Traditionsunternehmen setzt sich dabei ehrgeizige Ziele.

Beste digitale Markenführung: BMW Motorrad

Weil die Pandemie die Teilnahme an Messen verhindert, präsentiert BMW Motorrad seine neuen Modelle nun im Netz – mit überraschendem Erfolg.

Publikum kürt Sieger der TikTok-Challenge

Darüber hinaus wurde am Dienstagabend ein Sieger für einen besonderen, weil erstmals beim Marken-Award verliehenen Preis per Live-Voting durch das Publikum ermittelt: El Origen Food setzte sich mit den meisten Stimmen durch und wurde somit zum Sieger der zuvor von der absatzwirtschaft gestarteten TikTok-Challenge gekürt.

El Origen Food setzte sich dabei gegen vier weitere Finalisten durch, die zuvor von einer Jury ausgewählt worden waren. In der Zeit vom 15. Juli bis zum 12. August waren insgesamt 28 Videos zur TikTok-Challenge eingegangen.

*Zunächst wurden von der Jury zehn Cases in fünf Kategorien für die Finalistenrunde nominiert. Das Gremium hat sich nachträglich dazu entschieden, 2021 keinen Preis in der Kategorie “Beste neue Marke” zu vergeben, “da die Einreichungen vor allem durch Marken-Relaunches geprägt gewesen sind und weniger durch tatsächliche ‘neue‘ Marken”, wie der Jury-Vorsitzende Ralf E. Strauß erklärte.

absatzwirtschaft+

Sie wollen tägliche Insights für Ihre Arbeit im Marketing? Dann abonnieren Sie jetzt hier unseren kostenfreien Newsletter.