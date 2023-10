TikTok in Zahlen

Erstmals hat TikTok Nutzerzahlen für verschiedene Regionen veröffentlicht. Doch wie unterschieden sich diese Nutzerzahlen nach Geschlechtern und Generationen, wie stark setzen Unternehmen auf das Netzwerk und welche Rolle spielt TikTok im Social Commerce? Fragen über Fragen. Hier sind weitere Zahlen zum chinesischen Social-Media-Aufsteiger.

Nutzer*innen nach Alter und Geschlecht

Über eine Milliarde Nutzer*innen habe das Netzwerk international, vermeldete TikTok vor ein paar Tagen. Zu Alter und Geschlecht wurden dabei keine Angaben gemacht. HypeAuditor hilft hier aus: Der größte Anteil an Nutzer*innen entfällt demnach mit 38,2 Prozent auf die 18- bis 24-Jährigen. Darunter sind deutlich mehr Frauen (24,3 Prozent) als Männern (13,9 Prozent). Eine Angabe zum Geschlecht divers gibt es nicht.

Die zweitgrößte Gruppe der TokTok-Nutzenden sind die 25- bis 34-Jährigen mit 27,5 Prozent. Hier liegt der Männeranteil allerdings höher (15,7 Prozent), auf die Frauen entfallen 11,8 Prozent. Die dritte große Gruppe machen die 13- bis 17-Jährigen aus (25,1 Prozent). Der weibliche Anteil liegt hier bei 17 Prozent, der männliche bei 8,1 Prozent.

Im Durchschnitt verbringen Menschen im Monat etwa 1422 Minuten (23,7 Stunden) auf TikTok – der mit Abstand höchste Wert im Vergleich der sozialen Netzwerke. Das geben We are social und Meltwater an.

Social Commerce über TikTok

TikTok wird von Nutzer*innen nicht nur zu Unterhaltungszwecken genutzt, sondern auch zum Shoppen. Wundermann Thompson hat sich dieses Jahr den Anteil der Social-Commerce-Nutzer*innen im Ländervergleich angeschaut. Während der Wert in Deutschland 48 Prozent und in den USA 57 Prozent beträgt, liegt er in Thailand, Kolumbien und China sogar bei rund 90 Prozent.

Demgegenüber gaben im vergangenen Jahr im Rahmen einer YouGov-Untersuchung 10 Prozent der deutschen Befragten an, dass sie schon mal ein Produkt über TikTok gekauft haben oder dass sie sich das vorstellen könnten. Der Anteil bei Männern lag bei 12 Prozent, der unter Frauen bei 8 Prozent.

Capterra hat ebenfalls im Jahr 2022 untersucht, welche die wichtigste Social-Media-Plattform zum Einkaufen und Verfolgen von Marken bei verschiedenen Generationen in Deutschland ist. Am stärksten ist TikTok dabei bei der Gen Z mit 20 Prozent, was allerdings immer noch nur den dritten Platz hinter Intsagram und Pinterest bedeutet. Bei den Millenials erreicht TikTok 16 Prozent und bei der Gen X nur 9 Prozent. Bei beiden Generationen fällt TikTok sogar auf Platz vier hinter Facebook zurück.

TikTok bei Unternehmen und in der Werbung

Der Blick auf die Unternehmensseite zeigt: Etwa 43 Prozent der kleinen und mittleren deutschen Unternehmen nutzen 2023 TikTok – der vierte Platz hinter Facebook, Youtube und Instagram. Ihre Aktivitäten auf TikTok auszuweiten planen 21 Prozent. Das geht aus einer Untersuchung von GetApp hervor.

In Kreisen der Marketingschaffenden nutzen aktuell 61 Prozent das Netzwerk und beurteilen es als relevant – der zweithöchste Wert nach Instagram. Dass TikTok den höchsten Return on Investment bietet, finden nur 14 Prozent – der letzte Rang. Diese Zahlen kommen von HubSpot.

Auch zur Reichweite von Werbeanzeigen gibt es Zahlen von We are scoial und Meltwater. Eine Anzeige auf TikTok erreicht demnach 20,7 Millionen Menschen in Deutschland. Das ist der viertgrößte Wert nach Youtube, Instagram und Facebook.