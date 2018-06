Snapshot: KI-Anwendungen sind in Marketing und Kommunikation noch unterrepräsentiert

Von

Weitere zehn Prozent der Befragten sind überzeugt: „KI ist wichtig für Marketing und Kommunikation. Unsere Strategie ist im Unternehmen abgestimmt, auch, welche Aufgaben wir nach außen vergeben. Wir gehen aktiv auf Plattformen und Agenturen zu, mit denen wir zusammenarbeiten und sprechen auch mit weiteren Dienstleistern auf dem Weg zu neuen, effizienteren Lösungen.” Die überwiegende Mehrheit – 60 Prozent der Befragten – prüft neue digitale Angebote, darunter auch KI-Anwendungen, die zum Beispiel die Customer Journey besser und individualisierter begleiten können. Laut Snapshot sind diese 60 Prozent aber unter den Agenturen und Dienstleistern noch nicht fündig geworden oder noch im Entscheidungsprozess, welche Leistungen sie selbst übernehmen und welche sie an Agenturen vergeben oder mit Plattformen umsetzen wollen.

Kein qualitativer Nutzen von KI

Offenbar befassen sich also schon etlichen Marketing- und Kommunikationsprofis mit neuen IT-Lösungen, die ihre Arbeit erleichtern. Allerdings: Ein Viertel der Befragten entschied sich für die Antwort: „Agenturen bieten uns neue digitale Leistungen an, die zum Teil auch KI-Anwendungen enthalten. Bisher haben wir nach eingehender Prüfung keinen neuen qualitativen Nutzen für uns identifizieren können. Nicht alles, was technisch möglich ist, muss sinnvoll sein.”

Meedia ist Medienpartner der Initiative „Snapshot from the chiefs of marketing“, die für ein schnelles Meinungsbild für und von Top-Marketern zu aktuellen Themen sorgt. Gut ein Mal im Monat stellt die Initiative eine einzige Frage an einen ausgewählten Kreis von rund 500 Marketingmanagern und bietet ihnen drei Antworten zur Auswahl. Dank des unkomplizierten Umfrage-Procederes wird binnen weniger Stunden die Grundhaltung der Marketingelite zu einem Thema eingefangen. Hier können Sie teilnehmen: Snapshot from the chiefs of marketing.

Am aktuellen Snapshot haben 40 Mitglieder – 80 Prozent Marketing- und Kommunikationschefs von Wirtschaftsunternehmen, 20 Prozent Creative Minds von Agenturen/Verbänden/Beratungen – teilgenommen.