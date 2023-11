Metas Threads: Zehn Dinge, die Sie wissen müssen

In den USA und mehr als 100 weiteren Ländern hat Threads bereits eine breite Nutzerbasis. Die rasche Akzeptanz zeigt das Potenzial für Unternehmen und Werbetreibende. In der EU ist Threads noch nicht gestartet.

Die Social Media Plattform Threads wurde vom Facebook-Konzern Meta Anfang Juli dieses Jahres gestartet und als direkter Konkurrent von Twitter (heute X) positioniert. Bereits in der ersten Woche nach dem Start konnte Threads beeindruckende 100 Millionen Nutzer*innen verzeichnen. Ein Grund für die damals explodierenden Nutzerzahlen: Wer bei Instagram angemeldet ist, kann mit seinem Profil sofort Threads nutzten – immerhin ein Potenzial von zwei Milliarden Nutzer*innen weltweit. Allerdings nicht in Deutschland und Europa. Hier wurde Meta von den strengen EU-Datenschutzbestimmungen abgeschreckt und die Plattform noch nicht gelauncht.

Sollte Threads auch in Deutschland eingeführt werden, könnten Marken von der Reichweite profitieren, die sich aufgrund der Instagram-Verzahnung schnell aufbauen dürfte. Nicht zuletzt wenden sich viele Unternehmen vom Wettbewerber X ab, der mit einem Imageproblem und der Markensicherheit seiner Werbetreibenden zu kämpfen hat. Diese Firmen suchen eine Alternative, die Meta mit seiner Plattform nun liefern könnte.

Hier sind zehn Dinge über Threads, die Sie jetzt wissen müssen:

1. Das bietet die Plattform

Threads ist eine Social-Media- und Social-Networking-Plattform von Meta, die es Nutzer*innen ermöglicht, Updates zu posten, Texte, Bilder und Videos zu teilen sowie auf Beiträge anderer Nutzer*innen mit Antworten, Reposts und Likes zu interagieren. Threads profitiert von der Strahlkraft und der Plattform-Erfahrung von Meta und steht in direktem Wettbewerb zu X.

2. Integration mit Instagram

Eine Besonderheit von Threads ist seine enge Integration mit Instagram. Nutzer*innen benötigen ein Instagram-Konto, um sich bei Threads anmelden zu können. Diese Verknüpfung garantiert von Beginn an eine große Nutzerschaft und eine geringe Einstiegshürde.

3. Mobile-First-Ansatz

Threads wurde zunächst als mobile App eingeführt und war nur auf Smartphones nutzbar. Ende August begann Meta damit, eine Web-Version auszurollen, die von Nutzer*innen stark vermisst wurde. Social-Media-Manager*innen dürfte eine Webversion das Handling mit der Plattform erleichtern.

4. Fokus auf Freundlichkeit

Im Gegensatz zu X legt die neue Plattform großen Wert auf Freundlichkeit. In einem Post auf Threads betonte Mark Zuckerberg, dass die Erhaltung der Freundlichkeit beim Ausbau der Plattform ein Schlüssel zum Erfolg sein wird.

5. Werbung ist noch theoretisch

Threads könnte Werbung unterstützen, bisher ist dies aber nicht der Fall. In Medien wird jedoch kolportiert, dass Meta in den USA erste Gespräche über Werbung auf Threads mit Werbeagenturen und Marken begonnen hat. Die Community-Richtlinien sollen jenen von Instagram gleichen und Markensicherheit auf der Plattform großgeschrieben werden.

6. Potenzieller Kundenservicekanal

Grundsätzlich wird Threads auch als möglicher Kundenservicekanal betrachtet. Marken sollten daher schon heute überlegen, ob und wie sie die Social-Networking-Plattform in ihre Kundenservice- und Marketingstrategien integrieren wollen.

7. Noch keine Direktnachrichten

Threads unterstützt bisher keine Direktnachrichten. Das bedeutet, dass beispielsweise Kundensupport-Gespräche noch per E-Mail oder Instagram-Nachrichten geführt werden müssen. Das dürfte sich in naher Zukunft aber ändern: Direct Messages und Suchfunktionen sind in Planung.

8. Vorsichtige Markenadoption in den USA

Obwohl viele große Einzelhändler wie Walmart oder Kroger oder auch namhafte Marken wie Nike bereits Accounts auf Threads besitzen, sind andere Verbrauchermarken in den USA noch zögerlich. Sie warten ab, wie sich Threads entwickelt, bevor sie sich entscheiden, auf der Plattform aktiv zu werden.

9. Datenschutzbedenken

Es gibt große Bedenken hinsichtlich der Datenerfassung und des Datenschutzes. Wie andere Meta-Plattformen auch, sammelt Threads eine beträchtliche Menge an Informationen über seine Nutzer*innen. Diese Informationen können sensible Daten enthalten. Auch wird befürchtet, dass die von Threads gesammelten Daten an Dritte weitergegeben werden könnten. Nicht zuletzt gibt es auch Bedenken, inwieweit Nutzer*innen tatsächlich in der Lage sind, der Datenerfassung auf Threads aktiv zuzustimmen oder sie abzulehnen.

10. Noch kein Launch in der EU

Aufgrund strengerer Datenschutzgesetze wurde Threads bisher nicht in der EU eingeführt. Man geht davon aus, dass der Dienst in der bestehenden Form gegen die Richtlinien der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verstößt und auch mit dem Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act) nicht vereinbar ist. Meta könnte hier nachbessern, bisher hat sich der Konzern aber nicht zu einem möglichen Starttermin in Europa oder Deutschland geäußert.

Bleibt festzuhalten: Für deutsche Marketer und Marken ist es wichtig, die Entwicklung von Threads genau zu beobachten. Das gilt insbesondere im Hinblick auf mögliche regulatorische Änderungen oder auch Anpassungen seitens Meta, die eine Einführung in Deutschland ermöglichen könnten. Startet die Plattform, könnte die Entwicklung ähnlich rasant verlaufen wie außerhalb der EU. Nur, dass diesmal nicht nur die Nutzerbasis wächst, sondern die Plattform schon ausgereifter sein wird und dann bereits Werbemöglichkeiten bieten könnte.