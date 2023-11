Larissa Pohl als GWA-Präsidentin wiedergewählt

Bei der 37. GWA-Mitgliederversammlung am Dienstagabend in Leipzig wurde Larissa Pohl als Präsidentin des Branchenverbandes GWA bestätigt. Pohl übernahm das Ehrenamt 2021 und gehört dem GWA-Vorstand seit 2017 in unterschiedlichen Funktionen an: Als Juryvorsitzende beim Effie Germany, Sprecherin des Ressorts Diversity, Equity & Inclusion und Vizepräsidentin. Im Hauptberuf ist sie Europa-Chefin der WPP-Agentur Open X für den Kunden The Coca-Cola Company.

In ihrer zweiten Amtsperiode möchte Larissa Pohl die Rolle des Vorstandes noch intensiver als Agenda Setter und strategischer Impulsgeber ausrichten. Dem Branchenverband gehören aktuell 150 Agenturen an. Es gibt 23 Foren und Netzwerke für verschiedene Querschnittsthemen, Agenturdisziplinen, Branchen und Regionen. An insgesamt 114 GWA-Veranstaltungen der letzten zwölf Monate nahmen etwa 9000 Mitarbeitende aus Agenturen teil.

Keine Wechsel im Präsidium, mehrere im Vorstand

Im GWA-Präsidium bleiben Mirko Kaminski (CEO Achtung!) als Vizepräsident und Manuela Schwarz (Managing Partner Finance Schindler Parent) als Schatzmeisterin, die beide ebenfalls im Amt bestätigt wurden.

Neu im Vorstand sind Cornelia Göbel (Managing Director Serviceplan Berlin), Sandra Harxer-Kux (Sprecherin der Geschäftsführung Territory) und Isabelle Schnellbügel (Chief Strategy and Transformation Officer Accenture Song). Nicht wieder zur Wahl gestellt und aus dem Vorstand ausgeschieden sind Laura Schlotthauer (Ressourcenmangel), Kim Notz (KNSK), Roland Bös (Scholz & Friends), Philipp Bierbaum (Damm & Bierbaum), Imran Ayata (Ballhaus West) und Martin Süßmuth (Die Crew).

Der neue GWA-Vorstand (ohne Sandra Harxer-Kux und Isabelle Schnellbügel) © GWA

Weiterhin gehören zum GWA-Vorstand:

Phillip Böndel (Butter)

Claudia Diaz Sanchez (Ressourcenmangel)

Franziska Duerl (Jung von Matt)

Jörg Fieback (Zebra)

Jan-Philipp Jahn (McCann Germany)

Nina Haller (MediaMonks)

Jörg Müller-Dünow (Markenzeichen)

Liane Siebenhaar (Scholz & Friends)

Ina von Holly (We Do Communication)

Der Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA wurde 1952 als Gesellschaft Werbeagenturen gegründet und führt seit 2002 den heutigen Namen Gesamtverband Kommunikationsagenturen. Der GWA spricht für die Agenturbranche gegenüber Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit.