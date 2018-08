Karrierenetzwerk Xing wächst dank Firmenkunden stark. Auch Umsatz, Gewinn, Mitgliederzahlen stimmen

Insbesondere die Umsätze mit Firmenkunden im Bereich E-Recruiting mit Stellenanzeigen und Tools wie dem Xing TalentManager sind stark gewachsen. Sie stiegen im ersten Halbjahr um 41 Prozent auf 49,8 Millionen Euro. Eine kleinere Rolle spielen die B2B Werbe- und Eventeinnahmen, die um 28 Prozent auf 9,6 Millionen Euro gewachsen sind. Trotzdem sind Unternehmenskunden für Xing damit die tragende Säule. Das Geschäft mit den Nutzern stieg hingegen um 18 Prozent auf 49,0 Millionen Euro.

Zahl der Mitglieder steigt weiter an

Auch den Gewinn hat das Karrierenetzwerk im ersten Halbjahr 2018 erhöhen können, um 18 Prozent auf 33,4 Millionen Euro. Unter dem Strich konnte Xing mit 15,4 Millionen Euro netto mehr verdienen als im Vorjahr – nämlich 20 Prozent. Die Zahl der Mitglieder stieg um knapp eine Million auf 14,4 Millionen im deutschsprachigen Raum.

„Wir bieten Unternehmen die Produkte, die ihnen helfen, im ‚War for Talents‘ zu gewinnen, und unseren Mitgliedern helfen wir, im Dschungel der Veränderungen die Chancen zu ergreifen, die ihnen helfen, das Arbeitsleben zu führen, das sie erfüllt“, sagt Xing-Chef Thomas Vollmoeller. Als Alleinstellungsmerkmal sieht das Unternehmen vor allem seine Transparenz in der Datensicherheit. Vollmoeller: „Uns ist wichtig, dass jedes einzelne Xing-Mitglied die Hoheit über seine Daten behält und weiß, was mit ihnen passiert!“

Mit Material der dpa