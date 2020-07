Joint Venture von Mercedes und Geely: Adelmann wird Europa-CEO

Von

Mit dem Joint Venture von Mercedes-Benz und der Geely Holding will die Marke Smart nach Unternehmensangaben “das nächste Kapitel in ihrer Geschichte als weltweiter Pionier für urbane Mobilität” schreiben. Die Grundlage für den Einstieg von Smart in den Premiumbereich des B-Segments soll eine neue vollelektrische Fahrzeugarchitektur bilden, die ersten Produkte sollen voraussichtlich ab 2022 auf den Markt kommen.

Als hundertprozentige Tochtergesellschaft wird die Smart Europe GmbH ihren Sitz in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart haben. Das neu gegründete Unternehmen wird mit einem internationalen Team alle Vertriebs-, Marketing- und After-Sales-Aktivitäten der Fahrzeuge, Produkte und Dienstleistungen in den europäischen Märkten übernehmen.

Adelmann wird CEO von Smart Europe

Der neue CEO für die Europa-Tochter des Joint Ventures wird Dirk Adelmann sein, der zuvor unterschiedliche globale Führungspositionen im Marketing und Sales von Mercedes-Benz – unter anderem von 2012 bis 2016 als Geschäftsführer von Mercedes-Benz Vietnam – hatte und zudem Smart als Senior Manager bei Daimler in den vergangenen Jahren auf Handelsebene in eine reine Elektromarke umgewandelt hat.

Adelmann soll sich als Chef von Smart Europe auf die “Etablierung eines hocheffizienten und kundenorientierten Geschäftsmodells konzentrieren”, heißt es von Unternehmensseite. Unterstützt wird er in der Führung von Martin Günther als CFO. Günther bringt jahrelange Erfahrung als Finanz- und Controlling-Vorstand innerhalb der After-Sales-Organisation von Mercedes-Benz mit.

Smart Automobile bestätigt globales Führungsteam

Auch außerhalb der europäischen Führung stellte Smart Automobile nun personelle Weichen rund um den globalen CEO Xiangbei Tong. So wurde Daniel Lescow zum Vice President of Sales, Marketing and After Sales ernannt. Er verfügt über mehrjährige Smart-Erfahrung und war sechs Jahre im chinesischen Markt tätig.

Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Automobilindustrie, unter anderem in der Leitung von Vollfahrzeugprogrammen bei den Tochtermarken der Geely Holding, wird zudem Jun Yang als Vice President Research & Development die technische Entwicklung bei Smart Automobile übernehmen.

Neben Lescow und Yang wird Ulf Nestler als Vice President Finance und Chief Financial Officer von Smart Automobile fungieren. Er war zuletzt seit acht Jahren für Mercedes-Benz in China tätig.

