Fünf Statements zum Weltfrauentag: „Da geht noch mehr“

Sei es der Ad Girls Club, MissionMINT oder HerCareer – es gibt immer mehr Initiativen, Veranstaltungen und Netzwerke, die sich für Gleichberechtigung, die Schließung des Gender Pay Gaps, Female Leadership und Frauen in MINT-Berufen stark machen. Dass sich auch in der Kommunikationsbranche etwas tut, belegt unter anderem der GWA Diversity Report. Doch reichen die Initiativen, um Dienstleister in der Digital- und Kreativwirtschaft als zeitgemäße Arbeitgeber zu positionieren?

Führungskräfte aus der Digital- und Kreativwirtschaft erklären zum Weltfrauentag, was aus ihrer Sicht heute schon gut läuft und wo es noch Verbesserungspotenzial für die Branche gibt.

Kathrin Eisenbarth, Geschäftsführerin von Huth+Wenzel

„Diversität ist für mich der Katalysator für Kreativität. Daher bin ich überzeugt, dass ein Arbeitsumfeld, das Vielfalt und damit auch Gendergerechtigkeit fördert, erfolgreicher ist. Im Ergebnis profitieren alle, wenn verschiedene Perspektiven bei Entscheidungsfindungen eingebracht werden. Die Kreativbranche bewegt sich. Aber da geht noch mehr. Flexible Arbeitsmodelle müssen selbstverständlich werden und Führung so gefördert werden, dass sie alle einschließt. Führung ist schließlich keine Frage des Geschlechts, des Alters oder der Herkunft, sondern der Persönlichkeit und Qualifikation.“

Simone Schiebold, Geschäftsführerin von Flad & Flad

„Die Gleichstellung von Frauen ist nicht nur das Thema der Weltfrauentage, sondern auch eines der 17 Ziele der Nachhaltigkeitsagenda der UN. Als Kommunikationsagentur für Zukunftsthemen beschäftigt uns die Perspektive von Frauen besonders. Denn wie aus Studien bekannt ist, sind es gerade zukunftsrelevante Themen – wie der Klimawandel oder die Digitalisierung –, in denen Frauen spezifisch benachteiligt sind. Daher sind sie als Akteurinnen und „Zukunftsmacherinnen“ essenziell, um nachhaltige und inklusive Lösungen für unsere Gesellschaft zu gestalten und einen Beitrag zu einer gerechteren Welt zu leisten.“

©Flad & Flad

Maria Meermeier, Business Partner Foresight & Strategic Innovation bei Diffferent

„Solange Initiativen für mehr Gleichberechtigung das Ziel haben, Dienstleister in der Digital- und Kreativwirtschaft als zeitgemäße Arbeitgeber*innen zu positionieren, müssen wir alle am 8. März weiterhin laut sein und auf die Straße gehen. Denn eigentlich geht es um die Frage, ob männlich-gelesene weiße cis Menschen in der Digital- und Kreativwirtschaft bereit sind, ihre Privilegien abzugeben – und damit um die Frage, wer in Zukunft die Macht hat. Sind wir bereit für eine Machtverschiebung? Bereit für radikalere Lösungen und für neue Perspektiven auf die Welt? Ich hoffe es doch sehr!“

Annika Lewandowski, Director Consulting bei Forte Digital Central Europe

„Die vielen Gender Equality-Initiativen gehen in die richtige Richtung. Doch sie allein reichen nicht aus. Digitale Dienstleister sollten weibliche Mitarbeitende zusätzlich mit flexiblen Arbeitszeitmodellen und deren konsequente Einhaltung unterstützen, damit sie ihren Familienalltag und die Arbeit in Einklang bringen können. Hinzu kommt, aktiv Diversity-Programme voranzutreiben. Bei Forte Digital betonen wir Gleichberechtigung in Führung und Management, geprägt durch unseren skandinavischen Ansatz. Solche sichtbaren Maßnahmen erhöhen den operativen Impact von Frauen.“

©Forte Digital Central Europe

Thorben Fasching, Executive Partner von Reply

„Trotz vielversprechender Initiativen bleibt die Herausforderung des Gender Pay Gap groß – auch in der Digitalbranche. Wir brauchen dringend mehr Frauen in IT-Berufen, denn gerade bei Tech-Projekten sind die Ergebnisse in gemischten Teams besser. Inspirierende Diskussionsrunden zum Weltfrauentag, wie wir sie bei Reply weltweit veranstalten, sind nur ein Anfang. Entscheidend ist, kontinuierlich daran zu arbeiten, den weiblichen Nachwuchs für innovative Themen zu begeistern. Bei Reply geschieht dies unter anderem durch gezieltes Mentoring, Code Challenges oder Hackathons. Für mich ist es selbstverständlich, an unsere weibliche Group CEO zu berichten – das sollte es für uns alle sein.“