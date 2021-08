Friesland Campina: Kühne soll DACH-Geschäft transformieren

Guido Kühne wird neuer Managing Director für Friesland Campina in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH). Er war beim Lebensmittelunternehmen bisher seit März 2018 Geschäftsführer Vertrieb.

Von

Guido Kühne wird zum 1. September neuer DACH-Chef von Friesland Campina. Er folgt auf Jan Kruise, der zum 1. Juli 2021 zum Senior Vice President Europe in der neuen europäischen Organisation des Unternehmens ernannt wurde.

Kühne ist seit März 2018 Geschäftsführer Vertrieb bei Friesland Campina Germany. Er kam seinerzeit von Kraft Heinz, wo er das DACH-Geschäft leitete. Davor hatte er mehrere leitende Positionen in FMCG-Unternehmen wie Procter & Gamble, Bahlsen sowie Hakle und Vileda inne.

“Our Purpose, Our Plan 2.0“

“Ich freue mich, die erfolgreiche Transformation des DACH-Geschäfts fortzusetzen. Wir werden die beschleunigte Umsetzung der im November 2020 angekündigten Strategie ‘Our Purpose, Our Plan 2.0′” in Deutschland konsequent fortsetzen, die weitere Investitionen in erfolgreiche Kernmarken und eine Optimierung der Kosten vorsieht”, sagt Kühne.

Wer Kühnes Nachfolger als Geschäftsführer Vertrieb wird, will Friesland Campina zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Sie wollen tägliche Insights für Ihre Arbeit im Marketing? Dann abonnieren Sie jetzt hier unseren kostenfreien Newsletter.