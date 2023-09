Employee Listening für besseres Management 

Herkömmliche Mitarbeiterumfragen reichen nicht mehr aus, um in unserer schnelllebigen Arbeitswelt Unstimmigkeiten im Team frühzeitig zu erkennen und entgegenzuwirken. Employee Listening hilft.

Mitarbeitende möchten heutzutage nicht nur als Ressource betrachtet, sondern als wertvolle Individuen wahrgenommen und verstanden werden. Die Folgen von mangelnder Wertschätzung sind in Zeiten des Fachkräftemangels gravierend: Die Zufriedenheit der Mitarbeitenden beeinflusst nicht nur die Produktivität, sondern auch die Innovationskraft und langfristige Stabilität eines Unternehmens.

Daher sind nun die Führungskräfte gefordert. Sie müssen ihre traditionelle Rolle als reine Steuerungskräfte ablegen und stattdessen in die Rolle von „People-Managern“ schlüpfen. Ein Wandel, der ein neues Skillset der Führungskräfte erfordert. Unterstützung finden sie in Tools und Softwarelösungen, die in Echtzeit das Feedback der Mitarbeiter*innen messbar machen. Es geht dabei um weit mehr als oberflächliche Trends – die Methoden ermöglicht einen direkten Dialog und Ideenaustausch zur kontinuierlichen Verbesserung.

Zufriedenheit, Stresslevel und Teamzustand messen

Genannt wird dieses Vorgehen Employee Listening. Es erfasst die verschiedenen Dimensionen der Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen innerhalb der Arbeitsorganisation, ermittelt das Stresslevel und gibt Managern datenfundierte Erkenntnisse zum Zustand der Teams an die Hand. So wird schnell klar, in welchen Bereichen Unzufriedenheit herrscht, und welche Maßnahmen getroffen werden können, um diese zu beseitigen.

Zur erfolgreichen und effizienten Einführung von Employee Listening empfiehlt es sich, folgende Punkte zu beachten:

Echtes Zuhören und schnelles Handeln: Die Einführung von Employee Listening erfordert ein grundlegendes Umdenken: Die Bereitschaft der Führungskräfte, auf das regelmäßige Feedback ihrer Teams einzugehen, ist entscheidend. Ein schnelles Handeln signalisiert den Mitarbeitenden, dass ihre Meinung geschätzt wird und das Unternehmen offen für positive Veränderungen ist. Gleichzeitig werden klassische Personalgespräche auf eine neue Qualitätsstufe gehoben und können intensiver für die Festlegung neuer Ziele und Karriereschritte genutzt werden – was die Mitarbeiterbindung ebenfalls stärkt.

Employee Listening als Teil der Unternehmenskultur: Employee Listening ist mehr als nur eine gelegentliche Umfrage. Es sollte als integraler Bestandteil der Unternehmenskultur verstanden werden. Hier sind die HR-Abteilungen gefordert, um klare Prozesse und regelmäßiges Feedback zu initiieren und in der Kultur zu verankern. Das stärkt die Zusammenarbeit zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden und fördert eine kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsumgebung.

Veränderungsbereitschaft und offene Kommunikation: Die Implementierung von Employee Listening erfordert eine Veränderung in der Denkweise der Führungskräfte. Offenheit für Kritik und die Bereitschaft, Veränderungen anzunehmen und anzustoßen, sind essenziell. Eine offene Kommunikationskultur schafft Vertrauen und zeigt den Teams, dass ihre Meinung wertgeschätzt wird.

Employee Listening in Change-Prozessen

Besonders in Veränderungsprozessen erweist sich Employee Listening als mächtiges Instrument. Veränderungen in der Unternehmensstruktur sind oft langwierig und von Unsicherheiten begleitet. Employee Listening ermöglicht es, Mitarbeitende aktiv einzubinden, frühzeitig mögliche Probleme zu identifizieren und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Employee Listening eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, den Bedürfnissen der Mitarbeitenden gerecht zu werden, die Arbeitsumgebung kontinuierlich zu verbessern und eine offene und vertrauensvolle Unternehmenskultur zu etablieren. Indem Unternehmen echtes Zuhören, Integration in die Unternehmenskultur und Veränderungsbereitschaft vereinen, legen sie die Basis für langanhaltenden Erfolg.