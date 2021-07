DMV hält an Awards fest

Von

Der Deutsche Marketing Verband wird auch künftig die Branchenawards “DIE KLAPPE” und “BoB” veranstalten. “Wir wollen als DMV weiterhin exzellente Leistungen im Marketing auszeichnen. Die Kommunikationsdisziplin gehört für uns genauso wie die B-to-B-Branche dazu – und somit auch DIE KLAPPE und der BoB-Award”, stellt DMV-Geschäftsführer Florian Möckel gegenüber der absatzwirtschaft klar.

Corona sorgt für weniger Einreichungen

Erst im Mai dieses Jahres hatte der DMV zum 41. Mal “DIE KLAPPE” verliehen – der wichtigste Wettbewerb für kommerzielle Bewegtbildformate aus der DACH-Region.

Im Rahmen der diesjährigen Veranstaltung wurden 133 Einreichungen bewertet – deutlich weniger als in den vergangenen Jahren. “Auch wir haben in diesem Jahr den ,Corona-Effekt‘ gewaltig zu spüren bekommen”, sagte Jurypräsident Jörg Schultheis, Managing Partner der Antoni Holding. “Die Agenturen und Produktionen waren deutlich zurückhaltender mit den Einreichungen. Während in vergangenen Jahren jeweils etwa 300 Arbeiten für DIE KLAPPE eingereicht wurden, waren es 2021 rund 60 Prozent weniger.”

Für DMV-Geschäftsführer Möckel ist dieser coronabedingte Rückgang der Einreichungen jedoch “kein Grund, die Awards generell in Frage zu stellen”.

“DIE Große KLAPPE” für junge Kreative

Im Moment läuft zudem auch noch die Einreichung für den Nachwuchswettbewerb “DIE Große KLAPPE”, bei der junge Kreative eigene Filmideen einreichen können. Die Auftraggeber Toyota und Vodafone haben Briefings zur Verfügung gestellt.

Mitmachen können alle Kreativen an Hochschulen, in Agenturen, Marketingabteilungen und Produktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Einsendeschluss ist der 6. August. Auf die Gewinner des besten Skripts wartet eine Reise zur “New York Show – World´s Best Advertising” im Mai 2022.

