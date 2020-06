Diese Webseiten von Automarken haben die meisten Besucher

Nicht nur die Verkaufszahlen der Autobauer, auch der Traffic auf ihren Webseiten ist in der Coronakrise eingebrochen. Dabei haben internationale Autohersteller laut einer Untersuchung der Berlin School of Business and Innovation am stärksten verloren. Seit Mai verbuchen die Webseiten wieder deutliche Zuwächse.

Von

Die Automobilindustrie verzeichnet seit Jahresbeginn nicht nur bei den Verkaufszahlen enorme Einbußen. Auch das allgemeine Interesse an Autos, gemessen am Besucheraufkommen auf deren Homepages, sank deutlich. Zu diesem Schluss kommt die aktuelle Analyse der Wirtschaftsschule BSBI, die den Webseiten-Traffic der 15 am stärksten in Deutschland vertretenen Automarken untersucht hat. Nach kontinuierlich sinkenden Zahlen seit Anfang des Jahres verbuchen die Hersteller ab Mai 2020 wieder einen deutlichen Anstieg der Seitenaufrufe.

Die meisten Besucher unter den untersuchten Websites hat der Wolfsburger Autobauer VW, dahinter folgen die Premiumhersteller Mercedes, BMW und Audi.

Website-Besucherzahlen der 15 beliebtesten Automarken in Deutschland

Marke Jan. 2020 Feb. 2020 März 2020 Apr. 2020 Mai 2020 1 VW 3.170.000 3.060.000 2.660.000 2.310.000 2.820.000 2 Mercedes 2.100.000 2.130.000 1.890.000 1.600.000 2.030.000 3 BMW 1.760.000 1.710.000 1.570.000 1.400.000 1.870.000 4 Audi 1.730.000 1.770.000 1.630.000 1.380.000 1.600.000 5 Ford 1.560.000 1.530.000 1.200.000 781.030 1.320.000 6 Opel 1.390.000 1.230.000 1.820.000 750.050 1.750.000 7 Skoda 1.190.000 869.440 759.130 576.430 792.750 8 Seat 946.980 972.850 938.740 628.010 898.100 9 Renault 910.200 862.290 801.510 538.160 701.060 10 Toyota 817.010 805.450 776.860 522.420 793.050 11 Mazda 796.180 699.560 552.380 356.140 477.130 12 Peugeot 751.220 789.740 685.490 372.400 574.890 13 Nissan 741.520 675.880 537.860 191.230 246.130 14 Hyundai 558.450 726.750 543.910 544.380 644.460 15 Fiat 192.930 198.550 174.460 155.070 217.250

Als die Krise im April in Deutschland ihren bisherigen Höhepunkt erreichte, sank das Interesse an sämtlichen Marken enorm: Am stärksten betroffen waren internationale Hersteller, allen voran Nissan mit rund 65 Prozent weniger Webseiten-Gästen als noch im Monat zuvor. Auch Opel (-59 Prozent) und Peugeot (-46 Prozent) verloren eine Vielzahl an Besuchern. Mazda, Ford und Seat büßten je über ein Drittel ihres Traffics ein.

Bereits in der Vormonaten zeichnete sich der Negativtrend auf den Hersteller-Webseiten ab: Im Januar sank das Interesse am Hersteller Toyota im Vergleich zum Vormonat am stärksten (-17 Prozent). Skoda verbuchte im Februar rund 25 Prozent weniger Besucher als noch im Januar. Im März ging das Besucheraufkommen bei der Marke Hyundai am stärksten zurück (-25 Prozent).

Besucheraufkommen auf den Websites der beliebtesten Automarken in Deutschland*

Marke Jan. 2020 Feb. 2020 März 2020 Apr. 2020 Mai 2020 1 Nissan 29 % -9 % -20 % -64 % 29 % 2 Opel 17 % -12 % 48 % -59 % 133 % 3 Peugeot 14 % 5 % -13 % -46 % 54 % 4 Mazda 73 % -12 % -21 % -36 % 34 % 5 Ford -12 % -2 % -22 % -35 % 69 % 6 Seat -4 % 3 % -4 % -33 % 43 % 7 Renault 26 % -5 % -7 % -33 % 30 % 8 Toyota -17 % -1 % -4 % -33 % 52 % 9 Skoda 29 % -27 % -13 % -24 % 38 % 10 Audi -8 % 2 % -8 % -15 % 16 % 11 Mercedes -7 % 1 % -11 % -15 % 27 % 12 VW 2 % -3 % -13 % -13 % 22 % 13 Fiat 51 % 3 % -12 % -11 % 40 % 14 BMW -3 % -3 % -8 % -11 % 34 % 15 Hyundai 10 % 30 % -25 % 0 % 18 %

*Prozentuale Veränderung im Vergleich zum Vormonat

Sämtliche Marken der Untersuchung schrieben im Mai 2020 wieder schwarze Besucherzahlen auf ihren Homepages: Bei Opel hat sich im Vergleich zum Vormonat das Besucherplus mehr als verdoppelt (133 Prozent). Die deutsche Webseite des Autobauers Ford erhielt rund 70 Prozent mehr Zugriffe als im April. Auch Peugeot (54 Prozent) und Toyota (52 Prozent) verzeichneten ein deutlich gestiegenes Interesse an ihren Online-Präsenzen.

Zahl der Neuzulassungen steigt im Mai wieder

Die Zahl der KFZ-Neuzulassungen in Deutschland sank nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) von Anfang des Jahres bis April 2020 kontinuierlich. Der größte Rückgang fand im April statt: Im vierten Jahresmonat fiel die Zahl der Neuzulassungen – verglichen mit März – um fast die Hälfte (-45 Prozent). Im Mai 2020 hingegen stieg die Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge um rund 40 Prozent.

Zudem fuhren laut KBA dieses Jahr bislang circa 35 Prozent weniger neue Autos (990.000 neue Zulassungen) auf Deutschlands Straßen als 2019 im selben Zeitraum (1.500.000 Neuzulassungen).

Alexander Zeitelhack, stellvertretender Dekan der BSBI, kommentiert die Analyse: “Die Autoindustrie hatte schon vor der Pandemie mit sinkenden Absatzzahlen zu kämpfen. Unter anderem sind diese auf die Unsicherheit der Verbraucher zurückzuführen, während der Krise große Investitionen zu tätigen. Unsere Analyse zeigt jedoch, dass mit den sinkenden Infektionszahlen der Informationsbedarf auf den Internetseiten der Autobauer wieder zunimmt. Auch wenn an den Verkaufszahlen noch keine eindeutige Trendwende erkennbar ist: Es scheint wieder vom Neuwagen geträumt werden zu dürfen.”

absatzwirtschaft+

Sie wollen weitere relevante Informationen und spannende Hintergründe für Ihre tägliche Arbeit im Marketing? Dann abonnieren Sie jetzt hier unseren kostenfreien Newsletter.