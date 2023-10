Deutscher Marketing Tag blickt auf Veränderungen

In dieser Woche trifft sich die Marketing-Community zum Deutschen Marketing Tag (DMT) in Ausgburg. Auf bis zu 700 Fach- und Führungskräfte warten mehr als 100 Speaker*innen.

Wenn Claudio Montanini und Florian Möckel am Dienstagmittag den diesjährigen Deutschen Marketing Tag (DMT) eröffnen, ist das für den einen, BVMC-Geschäftsführer Möckel, ein geübter Vorgang, der andere, Montanini, feiert Premiere in seiner neuen Funktion als Präsident des Bundesverband Marketing Clubs. Im Kongress am Park, dem Augsburger Kongresshaus, begrüßen die beiden dann bis zu 700 Fach- und Führungskräfte aus Agenturen, Unternehmen und der Wissenschaft, auf die am Dienstag und Mittwoch zahlreiche Vorträge, Diskussionsrunden, Deep Dives warten. Mehr als 100 Speaker*innen sind dazu angekündigt.

In diesem Jahr steht die traditionsreiche Veranstaltung unter dem Motto „It’s all about Change“. Dabei soll Veränderung weniger als Bedrohung, eher als treibende Kraft in der Branche verstanden werden.

Diese vier Themen stecken den Rahmen des DMT 2023 ab:

New Intelligence

New Work

New Business Models

New Customer

Leitfragen der Marketingbranche im Fokus

Es sind enorme Herausforderungen, die neue Technologien, veränderte Arbeitsbedingungen und Kundenbedürfnisse sowie gesellschaftliche Entwicklungen für das Marketing bereithalten.

Wie können sich Marketingverantwortliche auf die Auswirkungen von KI und Automatisierung vorbereiten? Wie müssen sich Gesellschaft und Arbeitsmarkt verändern? Was bedeutet diese Entwicklung für die Aufstellung von Agenturen? Welche neuen Geschäftsmodelle entstehen aus diesem Wandel? Wer nutzt die neuen Wettbewerbsvorteile am ehesten? Diese und viele weitere Fragen werden in Augsburg auf und abseits der Bühnen besprochen.

Die Sessions greifen unter anderem diese Themen auf:

The Power of Disruption: Die Kraft für neue Business Models

Der Aufstieg der Gen Z: Wie man sie effektiv einbindet

Authentische Digitalisierung: Digitale Ethik in der Markenführung und Prozessoptimierung

KI im Marketing-Alltag: Wie der Tech-Hype für konkrete Ergebnisse genutzt werden kann

New Work in Agenturen: Die Evolution der Arbeitskultur

Hier gibt es das vollständige Programm.

Appell an die Community

Der Deutsche Marketing Tag 2023 soll dazu ermutigen, „neue Wege zu gehen, aus der Komfortzone auszubrechen und neue Strategien auszuprobieren“. Sein Motto richten die Veranstalter als Appell an die Community, „sich nach dem Chamäleon-Prinzip den wechselnden Bedingungen fließend anzupassen“.

Was das Marketing dann für die Menschen schaffen kann? BVMC-Präsident Montanini erklärte es jüngst im Interview mit der absatzwirtschaft: „Wir leben in einer Zeit der permanenten Veränderung. Das macht etwas mit den Leuten und überfordert viele. Es geht darum, Orientierung zu schaffen.“ Dazu soll der der DMT ein Stück beitragen, „indem wir Profis zusammenbringen, damit sie voneinander lernen und miteinander besser werden“, so Montanini.

Verleihung des Deutschen Marketing Preises

Am Ende des ersten Tages steht der Höhepunkt an: Auf einer feierlichen Gala im Kurhaus Göggingen in Augsburg wird die Top-Brand des Jahres mit dem Deutschen Marketing Preis 2023 (DMP) ausgezeichnet. Den Preis verleiht der Bundesverband Marketing Clubs seit 1973 für ganzheitliche Marketingleistungen, er gilt als Gütesiegel für Spitzenleistungen im deutschen Marketing.

Diese acht Unternehmen haben es in diesem Jahr in die finale Runde geschafft: Alfred Ritter, BVG – Berliner Verkehrsbetriebe, Cupra, Deutsche Lufthansa, Indeed, Lichtblick, MediaMarkt/Saturn sowie Engelbert Strauss.