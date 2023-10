Das war der Deutsche Marketing Tag 2023

Für zwei Tage ist die Marketing-Community in dieser Woche in Augsburg zusammengetroffen, um über die wichtigsten Themen in der Branche zu diskutieren. Sehen Sie hier die Bilder zum Event.

Zwei Tage im Zeichen des Chamäleons – so könnte man den diesjährigen Deutschen Marketing Tag (DMT) in Augsburg auch überschreiben. Das Tier, das symbolisch wie kein anderes für Veränderung, Anpassungsfähigkeit und Wandel steht, hatten sich die Veranstalter Bundesverband Marketing Clubs (BVMC) und Euroforum als Bildmotiv ausgesucht.

Das diesjährige Motto der Veranstaltung, zu der am Dienstag und Mittwoch rund 500 Fachleute aus Marketing, Marktforschung und der Agenturbranche nach Augsburg gekommen waren, hieß „It’s all about change“.

„Hotspot der Marketing-Community“

So wurde die Fuggerstadt für zwei Tage zum „Hotspot der Marketing-Community“, wie es BVMC-Präsident Claudio Montanini ausdrückte. In einer von Krisen, disruptiven Veränderungen und damit einhergehenden Unsicherheiten und Ungewissheiten geprägten Welt brachte Montanini die Rolle, die das Marketing einnehmen sollte, auf den Punkt: „Wir sind die Motoren der Wirtschaft. Wenn wir nicht positiv sind, wer dann?“

Vier Leitthemen gaben an den beiden Tagen die Richtung vor und boten tiefere Einblicke in die verschiedenen Aspekte des Wandels: New Intelligence, New Work, New Business Models, New Customer. Behandelt wurden diese Themen von rund 100 Referent*innen in 17 Deep Dive-Sessions, Keynotes, Paneldiskussionen und Masterclasses.

Außerdem wurde am Dienstagabend der Deutsche Marketing Preis 2023 in feierlichem Rahmen an das Familienunternehmen Engelbert Strauss verliehen.

Eindrücke vom DMT 2023

In unserer Bildergalerie können Sie sich einen eigenen Eindruck von der Veranstaltung verschaffen: