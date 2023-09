Das sind die wertvollsten Marken Europas

Jedes Jahr veröffentlicht das Markenbewertungsunternehmen Brand Finance eine Rangliste mit den 500 weltweit wertvollsten und stärksten europäischen Marken. Die Deutsche Telekom kristallisiert sich in diesem Jahr als wertvollste europäische Marke heraus. Der Markenwert des Unternehmens ist um 17 Prozent gestiegen und liegt nun bei einem Wert von 60,7 Milliarden Euro. Das Tele­kommunikations­unternehmen verzeichnet einen starken Umsatzwachstum und international steigende Kundenzahlen. Ein großer Teil davon ist der Einführung des neuen T-Logos und dem einheitlichen Markenauftritt zu verdanken.

Insgesamt sind sechs deutsche Marken unter den Top10 der wertvollsten europäischen Marken:

Die 10 wertvollsten europäischen Marken

Deutsche Telekom Mercedes-Benz Allianz Shell (Großbritannien) BMW Porsche VW Louis Vuitton (Frankreich) EY (Großbritannien) Nestlé (Schweiz)

Mercedes-Benz, der Spitzenreiter des Vorjahres-Rankings, folgt hinter der Telekom auf Platz zwei. Der Autohersteller konnte seinen Markenwert um 8 Prozent steigern und verzeichnet ebenfalls ein internationales Wachstum. Der Markenwert des Unternehmens liegt aktuell bei 56,7 Milliarden Euro. Das Versicherungsunternehmen Allianz liegt auf dem dritten Platz und steigert seinen Markenwert um 20 Prozent auf 46,6 Milliarden Euro. Das Mineralöl- und Erdgasunternehmen Shell liegt auf Platz vier, kurz vor BMW.

Top 10 Nachhaltigkeitswahrnehmung

Porsche Mercedes-Benz Deutsche Telekom BMW Allianz Shell (Großbritannien) VW Lidl Aldi Louis Vuitton (Frankreich)

Den höchsten Sustainability Perceptions Value erreicht laut Brand Finance der Automobilhersteller Porsche. Dieses Ranking ist keine Bewertung der gesamten Nachhaltigkeitsleistung der Marke, sondern gibt vielmehr an, wie viel Markenwert in der Wahrnehmung der Nachhaltigkeit gebunden ist.

Mit einem aktuellen Markenwert von 35,4 Milliarden Euro legt der Autobauer um insgesamt 22 Prozent zu. Das Unternehmen möchte zukünftig unter anderem mehr Elektro- und Hybridfahrzeuge anbieten und sauberere Energiequellen fördern. Auf Porsche folgen in der Liste Mercedes-Benz auf Platz zwei, die Deutsche Telekom auf Platz drei, BMW auf Platz vier und Allianz auf Platz fünf.