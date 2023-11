Das sind die fünf effektivsten Videoarten für den E-Commerce

Um aus der Masse an Content herauszustechen, sollten E-Commerce-Unternehmen die neuesten Trends im Social Media Marketing kennen – vor allem, wenn es um Videoinhalte geht. Laut dem Business Trends Index investieren Unternehmen verstärkt in Plattformen wie TikTok, YouTube und Instagram, um das Werbepotenzial und die Sichtbarkeit von Kurzvideos zu nutzen. Videos bieten E-Commerce-Unternehmen viel Potenzial, egal ob Start-up oder bereits etabliertes Unternehmen. Doch Video ist nicht gleich Video.

Diese fünf Videoarten versprechen den größten Erfolg im E-Commerce

1. Brand Videos

In Markenvideos steht das Unternehmen im Fokus. Eine spannende Geschichte sollte die Werte, Überzeugungen und Ziele des Unternehmens hervorheben. Ziel ist es, die Zielgruppen für die Brand zu begeistern und ihnen einen Einblick zu geben, wofür das Unternehmen steht.

2. Produktvideos

Hier werden Produkte in Szene gesetzt und zum Leben erweckt. Auch Besonderheiten und unterschiedliche Anwendungsarten können anschaulich erklärt werden. Sie geben Online-Käufer*innen eine bessere Entscheidungsgrundlage für ihren Kauf.

3. Tutorials

Tutorials erklären Schritt für Schritt die Anwendung von Produkten. Dabei variiert der Content je nach Zielgruppe und Produktart. Tutorials haben einen echten Mehrwert und bewerben gleichzeitig das Produkt.

4. Live-Videos

Ein Live-Stream ist persönlicher als andere Videoarten, weil er die Möglichkeit zur Interaktion in Echtzeit bietet. Produkte können real und ungefiltert präsentiert werden, Konsument*innen unmittelbar Fragen zu den Produkten stellen. Live-Videos werden zudem kommentiert und diskutiert. So verstehen Unternehmen ihre Zielgruppen und deren Bedürfnisse besser.

5. User Generated Videos

Von Nutzer*innen erstellte Inhalte sind eine tolle Ergänzung zu Marketingmaßnahmen in Social Media. Feedback der Follower*innen kann direkt in die Optimierung von Produkten und in neue Lösungen einfließen. Die Videos lassen sich leicht über diverse Kanäle verbreiten, ohne dass sie zu „verkaufslastig“ wirken. Ein eigener Hashtag erzeugt zusätzliche Aufmerksamkeit und Engagement.

Tipps für erfolgreiche Social-Media-Videos

Marina Monaco, Freelancerin auf Fiverr, hat bereits viele Videoprojekte umgesetzt. Sie weiß, wie wichtig es ist, die Zuschauer visuell und auditiv abzuholen. Ihre vier Tipps für erfolgreiche Social-Media-Videos:

1. Kurz und bündig

Die Menschen greifen in der Regel von unterwegs auf ihre sozialen Medien zu, daher ist es wichtig, dass Sie Ihre Botschaft schnell und einfach vermitteln.

2. Authentisches Storytelling

Der Schlüssel für erfolgreiche Videos, die gerne gesehen und geteilt werden, ist Authentizität. Kreatives Storytelling und eine Prise Humor, wenn es passt, sind elementar.

3. Untertitel oder Voiceover

Die Verwendung von Untertiteln macht Videos verständlicher und ansprechender, gerade wenn sie von unterwegs aus ohne Ton konsumiert werden.

4. CTA am Ende

Der „Call to Action“ kann einfach ein Hinweis sein, dass die Zuschauer*innen weitere Informationen auf Ihrer Website finden können, oder die Aufforderung beinhalten, dass die Fans gerne Feedback zum Produkt oder zur Brand geben können.

Fazit: Durch Storytelling authentisch und nahbar sein

Das Storytelling ist in den sozialen Medien entscheidend. Werbeanzeigen allein reichen heutzutage nicht mehr aus. Wenn Unternehmen über ihre Marken oder Produkte ansprechende Geschichten erzählen, wirken sie so authentisch und nahbar, dass Konsument*innen eine persönliche Bindung aufbauen können.

Für das Storytelling haben viele E-Commerce-Unternehmen bereits kurze Videoinhalte in ihrer Social-Media-Strategie verankert, denn ein gut produziertes Video kann den Umsatz und den Bekanntheitsgrad steigern sowie die Kundenbindung erhöhen. Das Wichtigste ist, dass Unternehmen genau analysieren, welche Art von Video sie benötigen, um ihre Zielgruppe dort zu erreichen, wo sie sich aufhält und, dass die Videoinhalte in die allgemeine Marketingstrategie der Marke passen.