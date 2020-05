Von Trumpf zu Deutz-Fahr: Roth neuer Marketingchef

Die Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH (SDF) hat eine Schlüsselposition neu besetzt: Thomas Roth (51) ist seit 1. April Leiter Vertrieb und Marketing des Landmaschinenherstellers – und er kündigt gleich Maßnahmen an.

Roth soll das Händlernetz von Deutz-Fahr in Deutschland ausbauen und die Händler mit einer ganzen Reihe an vertriebsorientierten Marketingmaßnahmen stärken. “Es ist viel Bewegung im Markt und ich bin mir sicher, dass wir unsere gute Marktposition hier in den nächsten Monaten weiter ausbauen können”, sagt der neue Vertriebs- und Marketingchef. Roth berichtet beim Unternehmen mit Sitz im bayerischen Lauingen direkt an CEO Matthias Augenstein.

Roth bringt einen großen Erfahrungsschatz mit, der aus seiner über 20-jährigen Tätigkeit bei führenden internationalen Industrieunternehmen resultiert. 15 Jahre war Roth Marketingleiter bei der Wash Tec aus Augsburg, einem der weltweit führenden Anbieter von Fahrzeugwaschanlagen. Zuletzt verantwortete er über fünf Jahre das Marketing von Trumpf Werkzeugmaschinen. Das Ditzinger Unternehmen erwirtschaftete zuletzt einen Jahresumsatz von knapp 2,4 Milliarden Euro.

Deutz-Fahr ist Teil der internationalen SDF Group und einer der führenden Hersteller von Traktoren und Mähdreschern. SDF hat seinen Hauptsitz in Treviglio (Bergamo, Italien). Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Deutz-Fahr, Same, Lamborghini, Hürlimann und Grégoire. SDF hat acht Produktionsstandorte, 13 Handelsfilialen und mehr als 3000 Vertragshändler weltweit und beschäftigt rund 4200 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte die SDF Group einen Umsatz von knapp 1,4 Milliarden Euro.

