TikTok-Marketing: Vodafone Deutschland 

TikTok ist mittlerweile ein zentraler Teil der Marketingstrategien von Unternehmen. In unserer Serie zeigen wir, wie Unternehmen die App für sich nutzen und was sie von anderen unterscheidet. Heute: Vodafone Deutschland.

Marken können soziale Medien nutzen, um Präsenz zu zeigen und zu informieren. Je nach Plattform können die Strategien und Ziele sich allerdings unterscheiden. Während bei manchen sozialen Netzwerken eher die Produkte und Dienstleistungen im Vordergrund stehen, ist bei anderen der Unterhaltungsaspekt von größerer Bedeutung.

So auch bei TikTok. Vodafone Deutschland lässt sich die Chance nicht entgehen und nutzt die Videoplattform zu seinem Vorteil.

Vodafone möchte Nischen besetzen

Das erste TikTok-Video veröffentlichte Vodafone Deutschland im September 2021. Seitdem wird der Account regelmäßig mit Content bespielt. Mit rund 100 Tausend Follower*innen (Stand Juli 2023) hat sich das Unternehmen in den letzten zwei Jahren eine große Community aufgebaut.

Der Account wird mit den verschiedensten Inhalten bespielt. Diese reichen von TikTok-Trends bis hin zu Formaten, wie „Share or Dare“, „GigaGUESS“ und „Smash or Pass“. Ein Großteil der Videos sind Kooperationen mit Influencer*innen. „Sie geben Vodafone ein vertrautes Gesicht“, so Florian Reusch, CvD Digital & Senior Expert Corporate Communications bei Vodafone, über die Zusammenarbeit.

Ziel des Accounts sei es, neue Zielgruppen und die Kund*innen von Morgen zu erreichen. „Die TikTok-Community ist mit ihrem Content noch viel dynamischer und aktiver als auf anderen Plattformen. Wir wollen dort Nischen besetzen“, sagt Reusch über die Vorteile, die TikTok bietet.

Produkte stehen im Hintergrund

Vodafone passe sich stetig an, um neue Zielgruppen, wie die Gen Z zu erreichen. Die Produktpalette des Unternehmens soll auf der Videoplattform eher zweitrangig sein: „Auf TikTok wollen wir die Marke Vodafone in den Vordergrund stellen, weniger unsere Produkte zum Verkauf anbieten“, äußert sich Reusch.

Joshua Bach, CO-Founder und CEO der Agentur PlayTheHype unterstützt dieses Vorgehen: „Unternehmen müssen bereit sein, sich neu zu erfinden und sich den ständig ändernden Trends auf TikTok anzupassen, um jüngere Zielgruppen effektiv anzusprechen und für sich zu gewinnen“. Bach ist einer der fünf Gründer von PlayTheHype. Die Social-first Agentur unterstützt mit Spezialisierung auf die Gen Z Unternehmen mithilfe von plattformübergreifenden Social Strategien.

Zusammenarbeit mit PlayTheHype

In der Vergangenheit arbeitete Vodafone bereits mit PlayTheHype zusammen. Die Agentur half dem Mobilfunkunternehmen unter anderem Community-Richtlinien zu etablieren und die Markenkommunikationsrichtlinien anzupassen. „Zudem haben wir Guidelines für Interaktionen festgelegt und Maßnahmen zur Erfolgsmessung implementiert, um die Effektivität der Strategien kontinuierlich zu überwachen und zu optimieren“, so Bach.

Unternehmen mit weniger greifbaren Produkten, wie Telekommunikationsunternehmen, können es laut Bach schwieriger finden, auf TikTok Präsenz zu zeigen. „Jedoch sollte dies nicht als Ausschlusskriterium angesehen werden, sondern eher als Herausforderung, kreative Wege zu finden, um ihre Produkte und Dienstleistungen für das junge TikTok-Publikum ansprechend zu machen“, merkt der Co-Gründer an.