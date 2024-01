Temu gewinnt Marktanteile im Online-Handel

Temu gewinnt im deutschen Online-Handel an Relevanz. So macht der E-Marktplatz jetzt bereits Otto und Ebay Konkurrenz.

Der Online-Marktplatz Temu hat seit seinem Markteintritt in Deutschland im Jahr 2023 deutlich an Bedeutung gewonnen. Dies geht aus einer repräsentativen Umfrage von Appinio hervor. Demnach hat bereits jeder Vierte im Alter zwischen 16 und 65 Jahren in den letzten sechs Monaten bei Temu eingekauft.

Trotz der starken Position von Amazon, das mit 86 Prozent Marktanteil führt, erreicht Temu mit 26 Prozent bereits ähnliche Nutzerzahlen wie etablierte Anbieter wie Otto (30 Prozent) und Ebay (44 Prozent). Die Umfrage zeigt auch, dass Online-Shopping fest im Alltag der Deutschen verankert ist. So bestellt etwa ein Drittel der Befragten wöchentlich online, und mehr als die Hälfte tätigt mindestens einmal im Monat einen Einkauf. Nur 16 Prozent der Befragten kaufen seltener online, und lediglich 2 Prozent nutzen Online-Plattformen überhaupt nicht.

Temu: Verbraucherzentralen raten zur Vorsicht

„Temu hat in allen Märkten, in die es 2023 eingetreten ist, einen bleibenden Eindruck hinterlassen“, wird Alexander Graf, E-Commerce-Experte und CEO des Softwareanbieters Spryker, in einer entsprechenden Pressemitteilung zitiert. In den USA hätten laut Analysen über 10 Prozent aller Haushalte bereits bei Temu bestellt. In Europa schreite die Adaption ebenfalls zügig voran. Graf schätzt, dass bis zu 200.000 Temu-Pakete pro Tag nach Deutschland geliefert werden und Temu bereits Millionen Nutzer in Deutschland hat – und das nur acht Monate nach dem Markteintritt.

Laut Appinio punktet der Online-Marktplatz bei Kund*innen in den Bereichen Produktvielfalt und Preis-Leistungs-Verhältnis, mit einer positiven Bewertung von 83 Prozent bzw. 70 Prozent. Jedoch werden Produktqualität und Lieferzeiten werden weniger positiv bewertet (50 Prozent und 54 Prozent). Die Rückgabe- und Erstattungspolitik erhält eine etwas bessere Bewertung von 61%.

Indes raten die deutschen Verbraucherzentralen Kund*innen zur Vorsicht, nicht zuletzt bei der Datenfreigabe. Auch die negative Ökobilanz sowie die Billigpreise stehen bei Temu in der Kritik (mehr Informationen dazu finden Sie hier).