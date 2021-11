Tausendkind macht Anne Hering zur Geschäftsführerin

Anne Hering ist zur Co-Geschäftsführerin der E-Commerce-Plattform Tausendkind aufgestiegen. Die Weltbild-Tochter will künftig verstärkt auf Eigenmarken setzen und sich neue Produktkategorien erschließen.

Anne Hering ist zum 1. November in die Geschäftsführung der Kinderwelt Tausendkind aufgestiegen. Das teilte der Onlineshop für Kindermode, Spielzeug & Ausstattung für Kinderzimmer mit Sitz in Berlin mit. Sie verantwortet dort künftig die Bereiche Warengruppenmanagement und Einkauf. Zuvor war sie schon als Head of Category Management & Buying für diese Themen zuständig. Die Geschäftsführung teilt sich Hering mit Raffael Martin, der die Bereiche Marketing, Produktion, Finanzen und Personal verantwortet.

Die diplomierte Fashiondesignerin verfügt über mehr als zehn Jahre Einkaufserfahrung im Fashionbereich. Sie wechselte vor rund vier Jahren von Mytoys zur Weltbild-Tochter Tausendkind. Als Geschäftsführerin soll sie “mit ihrem Gespür für Trends und Zielgruppen das Sortiment von Tausendkind weiterentwickeln und den Kundenstamm weiter ausbauen”, wird Christian Sailer, CEO der Weltbild D2C Group, in der Mitteilung zitiert.

Mit der eigenen Fashion Linie wachsen

Die E-Commerce-Plattform setzt im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie verstärkt auf Eigenmarken und bringt eine eigene Fashion Linie auf den Markt. Geplant ist auch eine Vertiefung und Verbreiterung des Angebots im Bereich Kinderbuch und die Entwicklung von Ratgebern für Familien mit Kindern.

Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als Onlineshop für Baby- und Kinderartikel mit der größten Produktvielfalt im deutschsprachigen Raum. Er wurde 2010 gegründet, gehört seit 2020 zur Weltbild D2C Group und zählt heute mehr als einer Million registrierten Kundinnen und Kunden.

