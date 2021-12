Talente im Fokus: Cindy Schüller von Planted

Von

“Es ist Zeit, Umweltschutz cool und sexy zu machen, um Massen zu bewegen”, ist Cindy Schüller überzeugt. Gemeinsam mit drei Mitgründern startete sie Anfang des Jahres mit der gemeinnützigen Organisation Planted in Köln. Privatpersonen und Unternehmen können bei ­Planted per Spendenabo ihre CO2-Bilanz verbessern und für die Aufforstung von klimastabilem Mischwald in Deutschland sorgen. Kurz formuliert: Planted macht jeder und jedem Klimaschutz ganz einfach.

Cindy Schüller verantwortet in dem Start-up Marke und Marketing. Sie will dem Klimaschutz ein neues Image verpassen und hat deshalb für Planted bewusst ein Branding gewählt, das “laut, bunt und anders” ist. Es gehe darum, alte Dogmen zu durchbrechen und neue Impulse zu setzen, um gemeinsam die Klimakrise anzupacken. “Ich habe Planted mitgegründet, um genau das zu erreichen.”

Eigentlich ist Cindy Schüller Kunsthistorikerin. Sie hat als Galerie-Managerin Trends entdeckt, Künstler*innen gescoutet und sie bestmöglich vermarktet. Das sei, sagt sie, “gar nicht so weit weg von dem, was ich jetzt tue”. Was sie sich für ihre weitere Karriere vorgenommen hat? “Think big!”

Fragebogen an Cindy Schüller von Planted

Lieblingsmarke? Oatly. Sie haben es geschafft, mit ihrer Marke anders zu sein.

Tollste Werbung? Der Oatly-Spot: Toni Petersson performt “Wow No Cow” mit der Textzeile “It’s like milk but made for humans”. Der Spot sprüht vor Selbstironie und ist einfach unglaublich gut.

Vorbild? Bozoma Saint John! “Boz” –8 der Name ist Programm. Absolut inspirierende und tolle Frau.

Bester Rat? Steh für dich ein. Es wird dir im Leben nichts geschenkt.

Was treibt Sie an? Mein Unternehmen erfolgreich zu skalieren. Denn je erfolgreicher Planted ist, umso größer ist der Impact für eine lebenswerte Zukunft auf unserer Erde.

