Talente im Fokus: Andreas Weber von Fitvia

Beim Airport Dormund hat Andreas Weber seine "leidenschaftliche Besessenheit" gelernt. Später baute der heute 35-Jährige Marken für die Reisegesellschaft Thomas Cook und repositionierte zuletzt die Teemarke Fitvia. Was kommt als Nächstes?

Mal was komplett neu machen – Andreas Weber tut es. Der International Head of Brand & Creative gießt die Teemarke Fitvia frisch auf. “Sieben Jahre nach Gründung der Marke mit ausschließlichem Fokus auf Influencer-Marketing und einer damit verbundenen Dauer-Rabattstrategie haben wir zum August die Markenstrategie, das Preissystem sowie den Marketing-Mix komplett überarbeitet und umgestellt”, berichtet Weber von der vollzogenen Repositionierung.

Der gelernte Kaufmann für Marketingkommunikation mit Bachelor in Wirtschaftswissenschaften kennt sich mit Umkrempeln aus. Während seiner fast sieben Jahre bei Thomas Cook hat er Hotelkonzepte erneuert und Marken wie Casa Cook und Cook’s Club eingeführt. Was gut funktionierte, aber zu früh endete – weil die Muttergesellschaft in Konkurs ging. “Da waren Erfolg und Enttäuschung eng miteinander verstrickt”, sagt Weber, der sich ganz früh mit “Werbung” infizierte.

Sein Schülerpraktikum machte er einst im 90 Minuten Fahrzeit entfernten Flughafen Dortmund, jobbte danach in der Marketingabteilung, machte seine Lehre, studierte parallel und wurde mit 23 Jahren Leiter des touristischen Vertriebs. Da hat Weber seine “leidenschaftliche Besessenheit” gelernt.

Fragebogen an Andreas Weber von Fitvia

Lieblingsmarke? Volvo. Tolle Produktentwicklung seit dem Verkauf 2010, tolles Storytelling. Markenwerte, die sich zu anderen Brands klar abheben.

Tollste Werbung? “For every victory”, der Launch-Spot von H&M Sports.

Vorbild? Mein Vater, der es mit westfälischer Gelassenheit und wenigen Worten schafft, lösungsorientiert Entscheidungen zu treffen und doch alle am Tisch einzubeziehen.

Bester Rat? “Change, accept or quit”. Hat mir Markus Bunk, damals Geschäftsführer des Dortmund Airport, mit auf den Weg gegeben.

Was treibt Sie an? Die unbändige Lust, Marken weiterzuentwickeln, um Menschen davon zu begeistern.

