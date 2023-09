Stefan De Loecker wird neuer CEO von Schleich

Stefan De Loecker wird zum 1. Januar 2024 der neue Chief Executive Officer (CEO) von Schleich, dem führenden deutschen Hersteller authentischer Figuren und kreativer Spielwelten, die Freude am Geschichtenerzählen und dem freien Spiel wecken.

Stefan De Loecker war zuletzt CEO von Beiersdorf und verantwortete dort zuvor neue Wachstumsmärkte. Er kann auf eine langjährige und breitgefächerte Karriere in der FMCG-Branche zurückblicken, insbesondere bei Nestlé. Dort trug er in verschiedenen Ländern Geschäftsführungsverantwortung und war in der Konzernzentrale für die Strategie und Innovation von Kategorien zuständig.

Dirk Engehausen, der acht Jahre CEO von Schleich war, hat diese Funktion am 15. August 2023 abgegeben und wird zu einem späteren Zeitpunkt dem Schleich Beirat beitreten.

„Wir freuen uns auf Stefan De Loecker als neuen CEO von Schleich. Er verfügt über die nötige Erfahrung, um die nächste Wachstumsphase anzuführen, Marken- und Produktinnovationen voranzutreiben und eine leistungsstarke Organisation aufzubauen“, sagt Luisa Delgado, Vorsitzende des Schleich Beirats. „Wir danken Dirk Engehausen für seinen Beitrag zum Wachstum von Schleich und seine Vorreiterrolle bei der Internationalisierung.“

img/dpa