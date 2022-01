Kelly verantwortet globales Marketing bei Škoda

Von

Meredith Kelly ist die neue Leiterin des weltweiten Marketings von Škoda. Sie berichtet künftig an Marketing- und Vertriebsvorstand Martin Jahn. Kelly ist bereits seit 2015 für den Volkswagen-Konzern tätig. Zuletzt verantwortete sie die Marketingaktivitäten von Volkswagen in Südafrika.

Vor ihrer Zeit in der Automobilindustrie arbeitete Kelly bei verschiedenen internationalen Konzernen in der Konsumgüterbranche wie Colgate-Palmolive, Mondelēz und Unilever. Dabei leitete sie schon Kampagnen in Afrika, im Mittleren Osten sowie in Zentral- und Osteuropa.

