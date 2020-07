Sebapharma: Neues Mitglied in der Geschäftsführung

Von

Daniel Rothoeft ist neuer stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Sebapharma. Zusammen mit dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung, Thomas Maurer, bildet Daniel Rothoeft das neue Führungsduo des Herstellers für medizinische Hautpflege- und Reinigungsprodukte aus Boppard in Rheinland-Pfalz.

Rothoeft ist bereist zum 1. Juli in die Geschäftsführung aufgerückt, wo er die Bereiche Global Marketing, Finanzen, IT, Logistik, Recht, Personal und Verwaltung verantwortet, teilte das Familienunternehmen nun mit. Der 48-Jährige folgt auf Rüdiger Mittendorff, der Ende Juni nach mehr als 26 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand gegangen ist.

Rückkehr zum Familienunternehmen

Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler Rothoeft war bereits von 2006 bis 2012 bei Sebapharma: zunächst als persönlicher Assistent des inzwischen verstorbenen Firmengründers Heinz Maurer, dann in der Funktion des Hauptabteilungsleiters der Ressorts Finanzen, Steuern und Recht.

Zuletzt war der verheiratete Vater eines Sohnes für das Bauzuliefererunternehmen Berner Group als Mitglied des erweiterten Vorstands tätig.

Produktion ausschließlich in Deutschland

Rothoeft hat sich zum Ziel gesetzt, der Marke sebamed zukünftig einen noch höheren Verbraucherzuspruch zu verschaffen: Der Markt für medizinische Hautreinigungs- und Pflegeprodukte sei weltweit auf Wachstumskurs. “Ich gehe davon aus, dass die Marke sebamed mit dem pH-Wert 5,5 hier in Zukunft eine entscheidende Vorreiterrolle einnehmen wird. Immer mehr Menschen wollen medizinisch-wissenschaftlich geprüfte Produkte, die die Haut reinigen, pflegen und auch schützen”, so Rothoeft.

Die Sebapharma GmbH & Co. KG, gegründet 1983 von Dr. med. Heinz Maurer, ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit Sitz in Boppard am Rhein. Unter dem bekannten Markennamen sebamed werden Produkte der medizinischen Hautreinigung und -pflege ausschließlich in Deutschland hergestellt. Aktuell ist sebamed mit über 100 Produkten in mehr als 80 Ländern erhältlich, zum Beispiel Duschbäder, Cremes, Lotionen, Shampoos und Deodorants.

