Schülgen baut internationales Marketing bei Aldi Nord aus

Dirk Schülgen soll bei Aldi Nord als Managing Director das internationale Marketing ausbauen. Der 44-jährige gebürtige Kölner sammelte in den vergangenen Jahren Marketing- und Transformationserfahrungen in international ausgerichteten Positionen, unter anderem bei Nike, Electronic Arts und Fond Of. Das Start-up, das für nachhaltige Marken wie Ergobag bekannt ist, führte er zuletzt dreieinhalb Jahre als Geschäftsführer.

Schülgen berichtet in seiner neuen Funktion an Sascha Schikarski. “Mit einer international, strategisch arbeitenden Marketing-Abteilung wollen wir unsere Prozesse weiterhin professionalisieren, digitalisieren und vereinheitlichen”, sagt der COO von Aldi Einkauf in Essen. Damit wolle der Discounter “den Ländern der Unternehmensgruppe Aldi Nord die Möglichkeit geben, sich besonders auf die nationalen Anforderungen in den jeweiligen Märkten zu konzentrieren”.

