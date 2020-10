Pöltz leitet Transformation bei Microsoft Deutschland

Von

Rainer Pöltz soll bei Microsoft Veränderungs- und Transformationsprozesse im Unternehmen vorantreiben und neue Handlungsfelder operativ und strategisch ausbauen. Er berichtet dabei an Dr. Christine Haupt, Chief Operating Officer, und ist Mitglied der erweiterten deutschen Geschäftsleitung.

Pöltz ist bereits seit 20 Jahren bei Microsoft Deutschland tätig. In dieser Zeit leitete er unter anderem sechs Jahre den Geschäftsbereich Banken und Versicherungen und anschließend für vier Jahre den Lösungsvertrieb. Anschließend war er Leiter des Partner-Vertriebs in Deutschland, bevor er 2017 an der Implementierung der ‘One Commercial Partner’-Organisation beteiligt war, deren operative Geschäfte er seitdem auch führte.

Vor seinem Wechsel zu Microsoft bekleidete Pöltz Führungspositionen bei der Allianz und anschließend als Geschäftsführer einer IBM-Outsourcing Gesellschaft. Er ist promovierter Mathematiker und ehemaliger Leistungssportler.

absatzwirtschaft+

