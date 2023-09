Nachhaltigkeit und Werbung: Passt das?

Welche Funktion hat die Werbung heute und in Zukunft? Soll sie zum Kauf anregen, den Menschen zu nachhaltigerem Konsum bewegen oder sich sogar gegen das Konsumverhalten richten?

Das Marktforschungsunternehmen Civey hat im Auftrag der Dmexco im Juli und August knapp 300 Marketer und über 5.000 Konsument*innen befragt. Sie sollten unter anderem Aussagen darüber treffen, wie die generelle Rolle der Werbung aussieht und welche Funktion diese heute und in Zukunft haben wird.

Das Ergebnis der Dmexco-Umfrage: Werbung soll auch weiterhin über Produkte und Preise informieren – allerdings wohl künftig mit mehr Details über die Nachhaltigkeit der beworbenen Marken und Services.

Klassische Funktionen von Werbung bleiben bestehen

Verbraucher*innen erwarten vordergründig von der Werbung, mit Informationen zu den Produkten, etwaigen Rabatten oder Sonderverkäufen versorgt zu werden. Für die Zukunft erhoffen sich jedoch die Konsument*innen, mit mehr Informationen zur Nachhaltigkeit der Produkte und den jeweiligen Herstellungsprozessen versorgt zu werden.

Für die Fachkräfte aus den Bereichen Marketing und Kommunikation bleibt die verkaufsfördernde Funktion der Werbung an oberster Stelle. Jedoch sind sie deutlich skeptischer in Bezug auf den Nachhaltigkeitsaspekt in der Werbung.

Nachhaltigkeit: Haben Marketer ein Vertrauensproblem?

Worin könnte die nachrangige Priorisierung der Werbung für nachhaltigen Konsum seitens der Marketer liegen? Möglicherweise haben diese ein mangelndes Vertrauen in das tatsächliche Kaufverhalten der Menschen. 43 Prozent der befragten Fachkräfte gaben an, dass sich das Konsumverhalten der Verbraucher*innen wenig bis gar nicht verändert hat. Dabei sind lediglich 19 Prozent der Meinung, dass die Menschen nachhaltiger einkaufen als noch vor einigen Jahren.

Fragt man jedoch die Verbraucher*innen, was genau sie sich in Sachen Nachhaltigkeit von der Werbung wünschen würden, so zeichnen sich folgende Ergebnisse ab: 54 Prozent wünschen sich Informationen zu verwendeten Materialien, 40 Prozent mehr Infos zu Lieferketten, 37 Prozent mehr Infos zu verwendeten Gütesiegeln und den Verkauf nachhaltiger Produkte stärken wollen 38 Prozent.

Laut Prof. Dr. Domini Matyka, Chief Advisor der Dmexco, zeigt die Umfrage, dass die Marketer dem Wunsch der Konsument*innen nach mehr Nachhaltigkeit in der Werbung noch nicht ganz trauen.