Jakubowski soll Marke Bonduelle weiterentwickeln

In seiner neuen Funktion als Sales Director gehört Jakub Jakubowski bei Bonduelle dem Management-Team für Deutschland, Österreich, Schweiz (DACH) an und berichtet direkt an Aymeric De La Fouchardière, Geschäftsführer von Bonduelle Deutschland. Die Schwerpunkte von Jakubowskis Arbeit liegen auf der Weiterentwicklung der Marke Bonduelle für den Bereich „Fresh Cut“ sowie auf dem Ausbau der Distribution.

Der 37-Jährige bringt mehrere Jahre Erfahrung im Vertrieb der FMCG-Branche mit. So war er zehn Jahre bei Haus Rabenhorst O. Lauffs in Unkel am Rhein tätig – zuletzt als Leiter Key Account Management LEH & Drogerie und zuvor von 2012 bis 2015 als Nationaler Key Account Manager.

Seine berufliche Laufbahn startete Jakubowski 2006 als stellvertretender Marktleiter bei der HIT Handelsgruppe. Zu den weiteren Stationen des Diplom-Betriebswirts zählt das Unternehmen Carl Kühne.

