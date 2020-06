In eigener Sache: HMG vereint Spezialisten für Corporate Content, Konzept und Vermarktung

Die Handelsblatt Media Group (HMG) hat ihre Spezialisten für Corporate Content, Konzept und Vermarktung, planet c und Solutions, vereint. Die neue Gesellschaft trägt seit Juni 2020 den Namen Solutions by Handelsblatt Media Group GmbH.

Die Idee hinter dem hausinternen Zusammenschluss: eine noch konsequentere Orientierung an den sich radikal wandelnden Bedürfnissen der Kunden. Die zielgenauen Content-Strategien bei der internen und externen Kommunikation, der exzellente (Fach-) Journalismus und die kreativen Gestaltungsideen des bisherigen Corporate-Content-Spezialisten planet c treffen in der neuen Gesellschaft auf das Vermarktungs-Know-how und die Kreationskraft der früheren Solutions. Sie hat bis dato kundenorientierte, datengetriebene Kommunikationslösungen rund um das starke Portfolio der gesamten HMG mit den Leitmedien Handelsblatt und WirtschaftsWoche entwickelt.

“Der Zusammenschluss ist unsere vorwärtsgedachte Antwort auf die künftige Entwicklung des Kommunikationsmarkts. Exzellentes Storytelling oder erstklassige Vermarktungskompetenzen allein genügen nicht mehr, um im Wettbewerb die Nase vorn zu behalten. Durch den Zusammenschluss beider Kompetenzen aber gewinnen wir einen klaren Konkurrenzvorteil – und das vor allem im Vermarktungsumfeld unserer Hausleitmedien Handelsblatt und WirtschaftsWoche”, sagt Andrea Wasmuth. Sie führt die neue Solutions by Handelsblatt Media Group GmbH als Geschäftsführerin gemeinsam mit ihren Geschäftsführer-Kollegen Dr. Christian Sellmann und Jan Leiskau.

Maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmenskommunikation

An den fünf deutschen Standorten Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main und München erstellen die Mitarbeiter*innen der Solutions by Handelsblatt Media Group GmbH maßgeschneiderte Lösungen für die interne und externe Unternehmenskommunikation. Sie begleiten die Transformationen in Unternehmen, Wirtschaft und Gesellschaft mit passenden multimedialen, datenbasierten Kommunikationskonzepten und sorgen für die optimale Vermarktung – vor allem in den analogen und digitalen Plattformen von Handelsblatt und WirtschaftsWoche, aber auch weit darüber hinaus.

“Mit Handelsblatt und WirtschaftsWoche verfügen wir über die stärksten Wirtschaftsmedienmarken. In Sachen Wirtschaftskompetenz ist die HMG in Deutschland führend. Von diesem redaktionellen und vertrieblichen Know-how sowie unserer besonderen Verankerung und Durchschlagskraft gerade im gehobenen deutschen Mittelstand werden die aktuellen und besonders auch künftigen Kunden der neu zusammengeschlossenen Einheit profitieren”, sagt Oliver Voigt, Geschäftsführer der Handelsblatt Media Group.

Über die Handelsblatt Media Group

Die Handelsblatt Media Group, ein Unternehmen der Dieter von Holtzbrinck Medien GmbH, ist das führende Medienhaus für Wirtschafts- und Finanzinformationen in Deutschland. Die Mediengruppe mit Sitz in Düsseldorf wurde 1946 gegründet und steht für fundierten, unabhängigen Qualitätsjournalismus und erreicht mit ihren Entscheider-Medien wie Handelsblatt und WirtschaftsWoche mehr als zwei Millionen Leserinnen und Leser. Zur Handelsblatt Media Group gehören zudem Serviceunternehmen wie iq media marketing gmbh, führender Vermarkter für Entscheidermedien, Solutions by Handelsblatt Media Group GmbH, Spezialist für Corporate Content, Konzept und Vermarktung, sowie weitere Beteiligungen. Geschäftsführer der Handelsblatt Media Group sind Gerrit Schumann und Oliver Voigt.

