Haribo: Gordon Kaup wird neuer Deutschland-Chef

Der Süßwarenhersteller hat nach längerer Suche einen Nachfolger für Andreas Patz gefunden. Während Patz wie geplant in die Konzern-Holding wechselt, übernimmt der bisherige Mars-Manager Gordon Kaup zur Jahresmitte seinen Posten als Geschäftsführer Vertrieb in der DACH-Region.

Von

Der Gummibärenhersteller Haribo bekommt einen neuen Deutschland-Chef. Gordon Kaup übernimmt die Position zum 1. Juli dieses Jahres, wie das Bonner Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Der neue Vertriebs-Geschäftsführer für den deutschsprachigen Raum kommt von Mars Petcare zu Haribo. Beim Tiefutterhersteller ist Kaup seit 2018 als Sales Director für den Vertrieb von Marken wie Whiskas, Sheba, Chappi und Pedigree verantwortlich.

Vertriebs- und Marketingpositionen bei Nestlé

Davor war der promovierte Wirtschaftswissenschaftler rund 14 Jahre lang in verschiedenen Marketing- und Vertriebsfunktionen bei Nestlé tätig. „Aufgrund seiner exzellenten und langjährigen Erfahrungen in der Lebensmittelbranche und im Süßwarenmarkt ist er bestens für die Rolle geeignet“, sagt Axel Scholz, Leiter Personal International.

Kaup folgt in seiner neuen Position auf Andreas Patz, der das Deutschlandgeschäft von Haribo in den letzten Jahren sehr erfolgreich weiterentwickelt habe. Patz wechselt nun, wie seit Längerem geplant, als Leiter Sales Enablement International in die Haribo Muttergesellschaft. Dort soll er seine Erfahrung und Vertriebsexpertise in der Süßwarenindustrie für das internationale Geschäft der Gruppe einbringen. Zuvor werde er seinem Nachfolger für die ersten Monate unterstützend zur Seite stehen.

absatzwirtschaft+

Sie wollen weitere relevante Informationen und spannende Hintergründe für Ihre tägliche Arbeit im Marketing? Dann abonnieren Sie jetzt hier unseren kostenfreien Newsletter.