Geschäftsführer Jahn verlässt Pelikan nach 17 Jahren

Von

Torsten Jahn wird die Pelikan-Gruppe Ende Februar 2021 als Geschäftsführer verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Wohin es ihn zieht, ist noch unklar.

Jahn habe in den vergangenen 17 Jahren „wesentlich dazu beigetragen, die Pelikan-Gruppe in Deutschland und Europa weiterzuentwickeln“, teilte Pelikan mit. Insbesondere die strategische Neuausrichtung des Konzerns nach dem Erwerb der Herlitz-Gruppe im Jahr 2010 sowie die spätere Zusammenführung des operativen Pelikan- und Herlitz-Geschäfts in Deutschland, Österreich und der Schweiz seien maßgeblich durch ihn geprägt worden.

Jahn wird der Pelikan-Gruppe noch bis Ende Februar 2021 als Geschäftsführer zur Verfügung stehen. Die beiden Vorsitzenden der Pelikan Gruppe, Hooi Keat Loo und Claudio Esteban Seleguan, werden unterdessen als weitere Geschäftsführer der Pelikan Vertriebsgesellschaft ernannt. Gemeinsam mit Jahn werden sie die Geschäfte führen und wollen „einen reibungslosen Übergang für ein neues Management vorbereiten“, wie es von Unternehmensseite heißt.

