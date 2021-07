Gehaltscheck: So viel verdienen Marketing-Manager in Deutschland

Was sind die Einstiegs- und Durchschnittsgehälter in der deutschen Marketingbranche? Und wie verändern sich die Gehaltsverteilungen nach Berufserfahrung? Die Job-Bewertungsplattform Kununu hat der absatzwirtschaft exklusive Einblicke gewährt.

Laut einer aktuellen Kununu-Erhebung verdienen die meisten als Marketing Manager:in Beschäftigten in Deutschland zwischen 39.020 Euro und 47.940 Euro. Das durchschnittliche Gehalt für den Jobtitel Marketing Manager:in liegt in Deutschland bei 47.400 Euro. Die Angaben beziehen sich auf Brutto-Gehälter in Vollzeit.

Gehaltsbänder für die Position Marketing Manager:in in Deutschland (Quelle: Kununu)

Das Gehaltsniveau kann abhängig der Berufserfahrung jedoch stark variieren: Einstiegsgehälter für die Position Marketing Manager:in in Deutschland mit weniger als drei Jahren Berufserfahrung liegen demnach zwischen 30.100 Euro und 39.020 Euro. Top-Verdiener als Marketing Manager:in haben meist mehr als zehn Jahre Berufserfahrung. Allerdings liegen in diesem Segment nur drei Prozent der Gehälter – konkret zwischen 65.780 Euro und 74.700 Euro.

Top-Branchen für den Job als Marketing Manager:in

Die bestbezahlte und gängigste Branche für den Jobtitel Marketing Manager:in ist ganz klar und wenig überraschend die Industrie. Hier liegt das durchschnittliche Bruttogehalt bei 55.400 Euro. In anderen Branchen verdienen Marketing-Manager und -Managerinnen in Deutschland laut Kununu eher unterdurchschnittlich, wie die Aufstellung der Top-Fünf-Branchen nach durchschnittlichem Brutto-Gehalt für die Position Marketing-Manager:in zeigt:

Industrie – 55.400 Euro (+8000 Euro vs. Durchschnitt) Handel – 47.200 Euro (-200 Euro) IT – 46.900 Euro (-500 Euro) Internet – 45.700 Euro (-1700 Euro) Sonstige – 44.500 Euro (-2900 Euro)

Wie berechnet Kununu das Gehaltsband?

Die beschriebenen Gehaltsbänder stellen eine Schätzung über die Bruttojahresgehälter vergleichbarer Positionen inklusive möglicher variabler Anteile für Vollzeit-Arbeitskräfte dar. Die unverbindliche Schätzung basiert auf der Anwendung verschiedener statistischer Verfahren, unter Einbezug von Gehaltsinformationen der Kununu-Community.

Die angezeigten Gehaltsbänder sollen die üblichsten Gehälter darstellen. Ausreißer nach oben oder unten werden nicht berücksichtigt. Abweichungen zu tatsächlich gezahlten Gehältern sind möglich.

