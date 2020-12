Ex-Takko-Vertriebschef wird CEO von Eyes + More

Die niederländische Hans Anders Retail Group ernennt Ulli Eickmann zum Chief Executive Officer von Eyes + More. Die Unternehmensgruppe will mit der Besetzung die Expansionspläne des Hamburger Brillenfilialisten weiter vorantreiben.

Von

Ulli Eickmann übernimmt ab sofort die Leitung von Eyes + More. Er kommt von der Takko Holding, wo er in den vergangenen fünf Jahren Chief Sales Officer war. Bei Eyes + More soll Eickmann künftig neben der Erweiterung der stationären Präsenz im europäischen Raum auch den Omnichannel-Ansatz des Filialisten weiter vorantreiben.

Eyes + More gehört zur niederländischen Hans Anders Retail Group und wurde 2005 gegründet. Das in Hamburg ansässige Unternehmen verfolgt nach eigenen Angaben das Ziel, “die Brille als Fashion-Accessoire erlebbar zu machen”.

Aktuell betreibt das Unternehmen über 240 Stores in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Belgien. Die Hans Anders Retail Group wurde 1982 gegründet und ist ein Einzelhändler für Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräte.

Hans Anders, Teil der Gruppe, ist Marktführer in den Niederlanden und verfügt über mehr als 400 Filialen in den Niederlanden und Belgien. In Schweden ist die Hans Anders Retail Group unter der Marke Direkt Optik mit 40 Geschäften tätig. Seit Mai 2017 ist die Hans Anders Retail Group im Besitz der in London ansässigen 3i Private Equity-Gesellschaft.

