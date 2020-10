CEO Mattschull verlässt Takko Fashion

Von

Alexander Mattschull wird bei Takko Fashion zum Ende des ersten Quartals 2021 als CEO ausscheiden. Wer auf ihn folgt, steht noch nicht fest. Um einen neuen CEO auszuwählen, werde das Unternehmen unter Führung von Karl-Heinz Holland, der jüngst zum Vorsitzenden des Beirats von Takko Fashion wiederernannt wurde, einen strukturierten Suchprozess durchführen, heißt es vonseiten Takko Fashion.

Mattschull ist seit 2005 in führenden Positionen für Takko Fashion tätig. Er hat in dieser Zeit unter anderem die Importorganisation in Deutschland sowie die Einkaufsorganisationen von Takko Fashion in Indien, Bangladesch, Sri Lanka und China aufgebaut und war darüber hinaus für wesentliche Unternehmensbereiche wie Strategie, Produktmanagement, HR, sowie Sourcing und Logistik zuständig. 2019 wurde er zum CEO von Takko Fashion berufen.

Auch Sales-Chef Eickmann verlässt Takko

Erst Ende September hatte Takko Fashion bekannt gegeben, dass auch der Chief Sales Officer Ulli Eickmann das Unternehmen verlassen werde. Eickmann geht bereits Ende Oktober von Bord. Er war 2005 als Head of Sales in das Unternehmen eingetreten und somit genau wie CEO Mattschull rund 15 Jahre für Takko Fashion tätig.

Sie wollen weitere relevante Informationen und spannende Hintergründe für Ihre tägliche Arbeit im Marketing? Dann abonnieren Sie jetzt hier unseren kostenfreien Newsletter.