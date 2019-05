Ein Jahr DSGVO: Viel Arbeit – und viele offene Fragen

Von Renate Grimming, dpa, und Thomas Thieme

Seit einem Jahr lebt Europa nach neuen Datenschutz-Regeln. Die Datenschutzgrundverordnung DSGVO, die am 25. Mai 2018 zur Pflicht in der EU wurde, hat für viele Diskussionen gesorgt – und auch heute sind noch längst nicht alle Fragen geklärt. Doch: “Die große Aufregung hat sich gelegt”, konstatiert die Rechtsanwältin und Datenschutzexpertin Vera Jungkind von der Kanzlei Hengeler Mueller. Vor dem Stichtag im vergangenen Mai habe geradezu Endzeitstimmung geherrscht. “Viele Unternehmen und Organisationen haben dann aber gemerkt, dass sich die Welt weiter dreht.”

Inzwischen würden die Unternehmen besser und konzentrierter an ihren Datenschutz-Einstellungen arbeiten und auch langfristige Ziele in Angriff nehmen, sagt Jungkind. “Der Aktionismus ist vorbei.” Zum Stichtag hatte die Verordnung trotz zweijähriger Vorlaufzeit in vielen Unternehmen geradezu für Panik gesorgt. Immerhin drohen seither erstmals teils hohe Bußgelder bei Verstößen.

Für Viviane Reding, einstige EU-Kommissarin und Wegbereiterin der DSGVO, war diese Reaktion unverständlich. “Eines würde ich heute anders machen”, sagte Reding. “Ich würde den Marktteilnehmern keine zweijährige Übergangsfrist mehr einräumen.” Wenn kurz vor Inkrafttreten Panik ausbreche, heiße das doch: “Zwei Jahre ist nichts passiert.” Zwei Jahre hätten Regierungen und Unternehmen “im Tiefschlaf” gelegen. “Dann lieber Panik sofort, dafür aber auch den Datenschutz sofort.”

