Die Dmexco naht – 5 Fragen an: Matthias Hach von Comdirect

Als Marketingvorstand der Comdirect Bank beschäftigt sich Matthias Hach intensiv mit auf den Kunden zugeschnittenen Lösungen, wie er in unserer "5 Fragen"-Serie zum Digitalmarketing beschreibt. Zudem gibt der CMO mit einem Augenzwinkern zu, bei welcher Social-Media-Anwendung er noch Nachholbedarf hat.

1. Schmerz, lass nach: Welches Digitalthema im Marketing bereitet Ihnen aktuell am meisten Kopfzerbrechen?

Die Erwartungen der User vollumfänglich zu erfüllen, denn diese sind teilweise konträr. Einerseits steigt der Anspruch an Personalisierung und somit auch an personalisiertes Marketing. User möchten auf sie zugeschnittene Journeys erleben. Andererseits besteht der Wunsch nach Kontrolle über die Spuren im Netz (selbstbestimmter Umgang mit Daten im Netz). Durch die starke Einschränkung von Cookies bei Safari und Firefox und wohl kurz- bis mittelfristig auch im Chrome-Browser wird Tracking und somit die Schaffung einer personalisierten Journey immer schwerer. Es braucht gute Alternativen, um dem User das bestmögliche Erlebnis bieten zu können.

2. Buzzword Bingo: Das derzeit überschätzteste Digitalthema im Marketing ist … ?

Es gibt kein dezidiert überschätztes Thema. Der Run auf neue Plattformen wie Twitch oder Tiktok ohne vorher festgelegte, klare Strategie ist für mich überschätzt. Botschaften sollten im Duktus der Plattform platziert werden. Eine einfache Verlängerung von Kampagnen funktioniert hier nicht und löst beim User eher negative Gefühle aus.

3. Butter bei die Fische: In welchem digitalen Marketing-Thema bräuchten Sie dringend mal einen Auffrischungskurs?

Instagram Reels. Tolles Tool. Wir haben es letzte Woche im Büro schon mal ausprobiert. 😉

4. Events post Corona: digital und effizient oder physisch und persönlich?

Digital und Persönlich. Das ist für mich kein Widerspruch.

5. Empfehlung des Hauses: Was ist Ihre digitale Lieblings-Anwendung im Privatleben?

Ich persönlich benutze sehr häufig Open Table, Mobile.de und Google Maps.

Vita: Matthias Hach

Matthias Hach verantwortet in seiner Funktion als CMO von Comdirect seit Februar 2018 unter anderem die Bereiche Marketing, User Interface sowie die Marktsegmente Banking und Brokerage und den Geschäftsbereich Onvista Bank Markt. Er ist seit 2016 bei dem Finanzunternehmen tätig und war zunächst verantwortlich für den Bereich Brokerage. Zuvor hatte er jahrzehntelang in der Finanzbranche gearbeitet: unter anderem von 1981 bis 1999 bei der Berliner Volksbank, von 2003 bis 2010 als Managing Director bei Etrade Financial und von 2013 bis 2015 als Geschäftsführer von Flatex.

