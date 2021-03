Schemera wird weltweiter CMO von Hyundai

Thomas Schemera wird weltweiter Chief Marketing Officer (CMO) von Hyundai in Seoul. Der Deutsche folgt auf Wonhong Cho und verantwortet zudem die Customer Experience Division des koreanischen Automobilherstellers.

Thomas Schemera ist neuer CMO von Hyundai. Er verantwortet damit die weltweiten Marketingaktivitäten des Automobilherstellers.

Schemera kam bereits im März 2018 zu Hyundai. Seitdem arbeitete er als Leiter der Division “High Performance Vehicle and Motorsport”. In dem seinerzeit neu gegründeten Bereich standen Synergien bei Strategie, Produktplanung, Vertrieb und Marketing im Fokus. Schemera arbeitete in seiner bisherigen Funktion als Executive Vice President eng mit Albert Biermann zusammen, Präsident Entwicklung Hochleistungsfahrzeuge Hyundai Motor Group.

Vor seiner Zeit bei Hyundai war Schemera viele Jahre für BMW tätig, wo er seine Karriere 1987 als Konstrukteur begann. Nach verschiedenen Führungspositionen wechselte Schemera als Vice President Sales & Dealer Development zu BMW China und wurde anschließend Leiter von BMW M und BMW Individual für den nordamerikanischen Markt.

Schemera studierte Maschinenbau an der Hochschule Bochum und Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule München.

